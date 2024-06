Bundesliga «Kicker»: Bayern will nur Dier für Innenverteidigung halten

Der FC Bayern will laut einem Bericht des «Kicker» von seinen aktuell vier Innenverteidigern nur Eric Dier unbedingt behalten. Das Fußball-Fachmagazin meldete, dass Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und selbst der erst vor einem Jahr verpflichtete Minjae Kim den Verein im Sommer verlassen können, falls adäquate Angebote von anderen Clubs eingehen.

Der Franzose Upamecano hat noch einen Vertrag bis 2026, eine Saison länger läuft das Arbeitspapier des Niederländers de Ligt. Gar bis 2028 läuft der Kontrakt des Koreaners Kim.

Nach einer verpatzten Saison will der Rekordmeister seinen Kader an einigen Stellen signifikant verändern - die Abwehr gehört offensichtlich dazu. In der Innenverteidigung konnte im abgelaufenen Jahr lediglich Dier (30) überzeugen, der eigentlich als Ergänzungsspieler im Winter von Tottenham Hotspur ausgeliehen worden war. Dann aber überzeugte der Routinier und bekam viele Einsätze, sodass sich sein Vertrag um ein Jahr bis Ende Juni 2025 verlängerte. Dier habe sich als Mannschafts- und Führungsspieler etabliert und beziehe im Vergleich zu anderen Stars ein eher geringeres Gehalt, hieß es.

Zuletzt hatten die Bayern für die Innenverteidigung bereits Hiroki Ito vom VfB Stuttgart verpflichtet und damit ein klares Signal an Upamecano, de Ligt und Kim gesendet. Zudem sollen die Münchner großes Interesse am deutschen Nationalspieler Jonathan Tah aus Leverkusen haben. Um Geld für diesen und weitere Transfers zu generieren, dürften Angebote für die drei Abwehrleute an der Säbener Straße willkommen sein.

