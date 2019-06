Um 12 Uhr lüftete die Deutsche Fußball-Liga (DFL) das Geheimnis am Freitag: Das erste Berliner Bundesliga-Derby wird am ersten November-Wochenende am 1., 2. oder 3. November 2019 (10. Spieltag) stattfinden. Gastgeber wird der 1. FC Union sein. In der Rückrunde gastiert Union dann am 20., 21. oder 22. März 2020 (27. Spieltag) bei Hertha BSC im Olympiastadion.

Das erste Bundesliga-Spiel überhaupt wird für den 1. FC Union ein ganz besonderes Heimspiel. Und zwar ein Ostduell gegen RB Leipzig am 17. oder 18. August, zeitgenau wird die Partie in der Woche ab dem 8. Juli angesetzt. Ein Auftakt-Heimspiel für Union war erwartet worden. Denn da im Olympiastadion am Wochenende um den 1. September das Leichtathletik-Meeting Istaf stattfindet, ist es am dritten Spieltag geblockt. Somit war klar, dass Hertha auch zwei Wochen zuvor, am ersten Spieltag, auswärts antritt. Denn die Heim- und Auswärtsspiele sollen nach Möglichkeit im Wechsel stattfinden sollen. Und die Berliner Vereine dürfen nicht gleichzeitig zu Hause antreten.

Hertha BSC eröffnet die Saison beim FC Bayern München am 16. August, live im ZDF um 20.30 Uhr. "Das ist eine spannende erste Aufgabe. Die Saison mit so einem Spiel eröffnen zu können", äußert sich Trainer Ante Covic zur Ansetzung. "Wir freuen uns auf die große Bühne, müssen jedoch im Laufe der Saison gegen jede Mannschaft ran. Wir wollen die Mannschaft sein, gegen die niemand gerne spielt."

Am letzten Spieltag, der komplett am 16. Mai 2020 ausgetragen wird und im Kampf um die europäischen Plätze oder den Abstiegskampf wichtig werden könnte, trifft Union auf Fortuna Düsseldorf, Hertha muss dann in Mönchengladbach ran.

Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 wird zwischen dem 25. und 27. Oktober (9. Spieltag) in Gelsenkirchen und zwischen dem 13. und 16. März (26. Spieltag) in Dortmund stattfinden. Der Kampf um die Meisterschaft könnte zwischen dem BVB und dem amtierenden Meister Bayern München am 11. Spieltag (8. und 10. November) in München und 28. Spieltag (3. und 6. April) in Dortmund mitentschieden werden.

Bundesliga-Saison startet mit dem Supercup

Bereits vor Bekanntgabe der Spielpläne waren die Eckdaten der kommenden Saison klar: Die Winterpause beginnt nach dem 17. Spieltag der Bundesliga am 20. bis 22. Dezember 2019 und endet in der Bundesliga am 17. Januar 2020. Der Supercup 2019 zwischen dem FC Bayern München als Deutschen Meister sowie DFB-Pokalsieger und Borussia Dortmund als Vizemeister findet am 3. August 2019 statt. Der DFB-Pokal beginnt vom 9. bis 12. August 2019, das Finale in Berlin wird am Samstag, 23. Mai 2020, ausgetragen.

Bis zur Bekanntgabe des Spielplans am Freitag war viel Vorarbeit seitens der DFL nötig. Bereits seit Frühjahr laufen die Planungen, in der für jeden Spieltag relevante Daten gesammelt wurden.

Zu diesen Daten zählen unter anderem die internationalen Rahmenterminkalender vom Fußball-Weltverband Fifa und vom europäischen Verband Uefa, aber auch Vorgaben von Kommunen, Sicherheitsorganen wie der Polizei, Klubs und Stadionbetreibern. Die finale Erstellung der Spielpläne geschieht dann seit 2006 mittels einer für die DFL entwickelten Software.

Der gesamte Bundesliga-Spielplan 19/20: 1. Spieltag 16.-18.08.2019

FC Bayern München Hertha BSC Borussia Dortmund FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn 07 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 1. FC Köln Eintracht Frankfurt TSG 1899 Hoffenheim SV Werder Bremen Fortuna Düsseldorf Sport-Club Freiburg 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin RB Leipzig

2. Spieltag 23.-25.08.2019

RB Leipzig Eintracht Frankfurt TSG 1899 Hoffenheim SV Werder Bremen Fortuna Düsseldorf Bayer 04 Leverkusen Hertha BSC VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 FC Bayern München FC Augsburg 1. FC Union Berlin 1. FC Köln Borussia Dortmund SC Paderborn 07 Sport-Club Freiburg

3. Spieltag 30.08.-01.09.2019

FC Bayern München 1. FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen TSG 1899 Hoffenheim Borussia Mönchengladbach RB Leipzig VfL Wolfsburg SC Paderborn 07 Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf SV Werder Bremen FC Augsburg Sport-Club Freiburg 1. FC Köln FC Schalke 04 Hertha BSC 1. FC Union Berlin Borussia Dortmund

4. Spieltag 13.-15.09.2019

Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen RB Leipzig FC Bayern München TSG 1899 Hoffenheim Sport-Club Freiburg Fortuna Düsseldorf VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC FC Augsburg Eintracht Frankfurt 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach SC Paderborn 07 FC Schalke 04 1. FC Union Berlin SV Werder Bremen

5. Spieltag 20.-23.09.2019

FC Bayern München 1. FC Köln Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf VfL Wolfsburg TSG 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund SV Werder Bremen RB Leipzig Hertha BSC SC Paderborn 07 Sport-Club Freiburg FC Augsburg FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05

6. Spieltag 27.-29.09.2019

Borussia Dortmund SV Werder Bremen RB Leipzig FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf Sport-Club Freiburg 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen 1. FC Köln Hertha BSC SC Paderborn 07 FC Bayern München 1. FC Union Berlin Eintracht Frankfurt

7. Spieltag 04.-06.10.2019

FC Bayern München TSG 1899 Hoffenheim Bayer 04 Leverkusen RB Leipzig Borussia Mönchengladbach FC Augsburg VfL Wolfsburg 1. FC Union Berlin Eintracht Frankfurt SV Werder Bremen Hertha BSC Fortuna Düsseldorf Sport-Club Freiburg Borussia Dortmund FC Schalke 04 1. FC Köln SC Paderborn 07 1. FSV Mainz 05

8. Spieltag 18.-20.10.2019

Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach RB Leipzig VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt Bayer 04 Leverkusen SV Werder Bremen Hertha BSC TSG 1899 Hoffenheim FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg FC Bayern München 1. FC Köln SC Paderborn 07 1. FC Union Berlin Sport-Club Freiburg

9. Spieltag 25.-27.10.2019

FC Bayern München 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg FC Augsburg Hertha BSC TSG 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln Sport-Club Freiburg RB Leipzig FC Schalke 04 Borussia Dortmund SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf

10. Spieltag 01.-03.11.2019

Borussia Dortmund VfL Wolfsburg RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt FC Bayern München SV Werder Bremen Sport-Club Freiburg TSG 1899 Hoffenheim SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf 1. FC Köln FC Augsburg FC Schalke 04 1. FC Union Berlin Hertha BSC

11. Spieltag 08.-10.11.2019

FC Bayern München Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen VfL Wolfsburg Bayer 04 Leverkusen Hertha BSC RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin Sport-Club Freiburg Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 1. FC Köln TSG 1899 Hoffenheim SC Paderborn 07 FC Augsburg

12. Spieltag 22.-24.11.2019

Borussia Dortmund SC Paderborn 07 RB Leipzig 1. FC Köln Bayer 04 Leverkusen Sport-Club Freiburg Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg SV Werder Bremen FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf FC Bayern München FC Augsburg Hertha BSC 1. FC Union Berlin Borussia Mönchengladbach

13. Spieltag 29.11.-02.12.2019

FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach Sport-Club Freiburg VfL Wolfsburg SV Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim Fortuna Düsseldorf Hertha BSC Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 1. FC Union Berlin 1. FC Köln FC Augsburg SC Paderborn 07 RB Leipzig

14. Spieltag 06.-08.12.2019

Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf RB Leipzig TSG 1899 Hoffenheim Bayer 04 Leverkusen FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München Eintracht Frankfurt Hertha BSC SV Werder Bremen SC Paderborn 07 Sport-Club Freiburg VfL Wolfsburg FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin 1. FC Köln

15. Spieltag 13.-15.12.2019

FC Bayern München SV Werder Bremen VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach TSG 1899 Hoffenheim FC Augsburg Fortuna Düsseldorf RB Leipzig Hertha BSC Sport-Club Freiburg 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn 07 1. FC Union Berlin

16. Spieltag 17./18.12.2019

Borussia Dortmund RB Leipzig Bayer 04 Leverkusen Hertha BSC Borussia Mönchengladbach SC Paderborn 07 VfL Wolfsburg FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln SV Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 Sport-Club Freiburg FC Bayern München FC Augsburg Fortuna Düsseldorf 1. FC Union Berlin TSG 1899 Hoffenheim

17. Spieltag 20.-22.12.2019

FC Bayern München VfL Wolfsburg RB Leipzig FC Augsburg TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 1. FC Union Berlin Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen FC Schalke 04 Sport-Club Freiburg 1. FC Köln SV Werder Bremen SC Paderborn 07 Eintracht Frankfurt

18. Spieltag 17.-20.01.2020

RB Leipzig 1. FC Union Berlin TSG 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf SV Werder Bremen Hertha BSC FC Bayern München 1. FSV Mainz 05 Sport-Club Freiburg FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach FC Augsburg Borussia Dortmund 1. FC Köln VfL Wolfsburg SC Paderborn 07 Bayer 04 Leverkusen

19. Spieltag 24.-27.01.2020

FC Bayern München FC Schalke 04 Borussia Dortmund 1. FC Köln Bayer 04 Leverkusen Fortuna Düsseldorf Borussia Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg Hertha BSC Eintracht Frankfurt RB Leipzig SV Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim Sport-Club Freiburg SC Paderborn 07 1. FC Union Berlin FC Augsburg

20. Spieltag 31.01.-03.02.2020

Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin RB Leipzig Borussia Mönchengladbach TSG 1899 Hoffenheim Bayer 04 Leverkusen Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt Hertha BSC FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 FC Bayern München FC Augsburg SV Werder Bremen 1. FC Köln Sport-Club Freiburg SC Paderborn 07 VfL Wolfsburg

21. Spieltag 07.-10.02.2020

FC Bayern München RB Leipzig Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt FC Augsburg SV Werder Bremen 1. FC Union Berlin Hertha BSC 1. FSV Mainz 05 Sport-Club Freiburg TSG 1899 Hoffenheim FC Schalke 04 SC Paderborn 07

22. Spieltag 14.-17.02.2020

Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt RB Leipzig SV Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf Borussia Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 FC Augsburg Sport-Club Freiburg 1. FC Köln FC Bayern München SC Paderborn 07 Hertha BSC 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen

23. Spieltag 21.-24.02.2020

FC Bayern München SC Paderborn 07 Bayer 04 Leverkusen FC Augsburg Borussia Mönchengladbach TSG 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 1. FC Union Berlin SV Werder Bremen Borussia Dortmund Hertha BSC 1. FC Köln Sport-Club Freiburg Fortuna Düsseldorf FC Schalke 04 RB Leipzig

24. Spieltag 28.02.-02.03.2020

Borussia Dortmund Sport-Club Freiburg RB Leipzig Bayer 04 Leverkusen SV Werder Bremen Eintracht Frankfurt TSG 1899 Hoffenheim FC Bayern München Fortuna Düsseldorf Hertha BSC 1. FSV Mainz 05 SC Paderborn 07 FC Augsburg Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln FC Schalke 04 1. FC Union Berlin VfL Wolfsburg

25. Spieltag 06.-09.03.2020

FC Bayern München FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund VfL Wolfsburg RB Leipzig Hertha BSC SV Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf Sport-Club Freiburg 1. FC Union Berlin FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim SC Paderborn 07 1. FC Köln

26. Spieltag 13.-16.03.2020

Borussia Dortmund FC Schalke 04 RB Leipzig Sport-Club Freiburg Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen TSG 1899 Hoffenheim Hertha BSC Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 FC Augsburg VfL Wolfsburg 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin FC Bayern München

27. Spieltag 20.-22.03.2020

FC Bayern München Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen VfL Wolfsburg Borussia Dortmund Hertha BSC 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig Sport-Club Freiburg SV Werder Bremen FC Schalke 04 FC Augsburg 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 TSG 1899 Hoffenheim

28. Spieltag 03.-06.04.2020

Borussia Dortmund FC Bayern München RB Leipzig Hertha BSC Bayer 04 Leverkusen VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt Sport-Club Freiburg SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf FC Schalke 04 FC Augsburg SC Paderborn 07 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05

29. Spieltag 11.-13.04.2020

FC Bayern München Fortuna Düsseldorf Borussia Mönchengladbach 1. FC Union Berlin VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt Hertha BSC FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 TSG 1899 Hoffenheim Sport-Club Freiburg Bayer 04 Leverkusen FC Schalke 04 SV Werder Bremen 1. FC Köln RB Leipzig SC Paderborn 07 Borussia Dortmund

30. Spieltag 17.-20.04.2020

Borussia Dortmund Hertha BSC RB Leipzig SC Paderborn 07 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 SV Werder Bremen VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf TSG 1899 Hoffenheim Sport-Club Freiburg Borussia Mönchengladbach FC Augsburg 1. FC Köln 1. FC Union Berlin FC Schalke 04

31. Spieltag 24.-27.04.2020

FC Bayern München Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg Sport-Club Freiburg TSG 1899 Hoffenheim RB Leipzig Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund Hertha BSC Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Köln 1. FC Union Berlin SC Paderborn 07 SV Werder Bremen

32. Spieltag 02.-04.05.2020

Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig Fortuna Düsseldorf Bayer 04 Leverkusen 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 SV Werder Bremen FC Bayern München Sport-Club Freiburg Hertha BSC FC Augsburg TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Union Berlin SC Paderborn 07

33. Spieltag 09.05.2020

FC Bayern München Sport-Club Freiburg RB Leipzig Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Union Berlin Fortuna Düsseldorf FC Augsburg Hertha BSC Bayer 04 Leverkusen 1. FSV Mainz 05 SV Werder Bremen FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 1. FC Köln Eintracht Frankfurt SC Paderborn 07 Borussia Mönchengladbach

34. Spieltag 16.05.2020

Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim Bayer 04 Leverkusen 1. FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC VfL Wolfsburg FC Bayern München Eintracht Frankfurt SC Paderborn 07 SV Werder Bremen 1. FC Köln Sport-Club Freiburg FC Schalke 04 FC Augsburg RB Leipzig 1. FC Union Berlin Fortuna Düsseldorf

Relegation Hinspiele 21./22.05.2020

Bundesliga (16.) 2. Bundesliga (3.) 3. Liga (3.) 2. Bundesliga (16.)

Relegation Rückspiele 25./26.05.2020