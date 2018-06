Der deutsche Meister FC Bayern München und die TSG Hoffenheim bestreiten am 24. August das Eröffnungsspiel der 56. Bundesliga-Saison. Der Titelverteidiger aus München hat Heimrecht, dies gab die Deutsche Fußball-Liga am Freitag bekannt. Hertha BSC bekommt es am 1. Spieltag mit Aufsteiger 1. FC Nürnberg zu tun, der andere Neuling Fortuna Düsseldorf startet daheim gegen den FC Augsburg. Die beiden Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg spielen gegen den FC Augsburg und Hertha BSC. Düsseldorf hat Heimrecht, Nürnberg spielt in Berlin. Das Topspiel des Auftakt-Wochenendes bestreiten Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Bereits drei Wochen früher beginnt die Saison in der Zweiten Liga. Das Auftaktspiel findet am 3. August in Hamburg zwischen Absteiger HSV und Holstein Kiel statt. Der 1. FC Union spielt zum Saisonauftakt gegen Erzgebirge Aue. Die genauen Termine für die ersten Spieltage will die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in den kommenden Wochen benennen.

Ansetzungen, Bundesliga - 1. Spieltag

Bayern - Hoffenheim

Dortmund - Leipzig

Gladbach - Leverkusen

Hertha - Nürnberg

Bremen - Hannover

Freiburg - Frankfurt

Mainz - Stuttgart

Wolfsburg - Schalke

Düsseldorf - Augsburg

Die weiteren Hertha-Spiele der Hinrunde:

2. Spieltag: FC Schalke 04 (A)

3. Spieltag: VfL Wolfsburg (A)

4. Spieltag: Bor. Mönchengladbach (H)

5. Spieltag: Werder Bremen (A)

6. Spieltag: Bayern München (H)

7. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 (A)

8. Spieltag: SC Freiburg (H)

9. Spieltag: Borussia Dortmund (A)

10. Spieltag: RB Leipzig (H)

11. Spieltag: Fortuna Düsseldorf (A)

12. Spieltag: TSG Hoffenheim (H)

13. Spieltag: Hannover 96 (A)

14. Spieltag: Eintracht Frankfurt (H)

15. Spieltag: VfB Stuttgart (A)

16. Spieltag: FC Augsburg (H)

17. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen (A)

Ansetzungen, 2. Bundesliga - 1. Spieltag

Hamburg - Kiel

Bochum - Köln

Union - Aue

Fürth - Sandhausen

Magdeburg - St. Pauli

Regensburg - Ingolstadt

Darmstadt - Paderborn

Heidenheim - Bielefeld

Dresden - Duisburg

Die weiteren Union-Spiele der Hinrunde:

2. Spieltag: 1. FC Köln (A)

3. Spieltag: FC St. Pauli (H)

4. Spieltag: SV Sandhausen (A)

5. Spieltag: MSV Duisburg (H)

6. Spieltag: Arminia Bielefeld (A)

7. Spieltag: Holstein Kiel (H)

8. Spieltag: FC Ingolstadt 04 (A)

9. Spieltag: 1. FC Heidenheim (H)

10. Spieltag: SC Paderborn 07 (A)

11. Spieltag: Dynamo Dresden (H)

12. Spieltag: Jahn Regensburg (A)

13. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth (H)

14. Spieltag: Hamburger SV (A)

15. Spieltag: SV Darmstadt 98 (H)

16. Spieltag: 1. FC Magdeburg (A)

17. Spieltag: VfL Bochum (H)