In Schalke hat es geklappt, sogar gegen die Bayern und zuletzt vor einer Woche auch in Mönchengladbach. Gegen all diese Mannschaften endete für Hertha BSC in dieser Saison eine lange oder sehr lange Serie ohne Sieg. Da kam Werder Bremen am Samstagabend eigentlich genau recht. Seit Dezember 2013 hatte der Berliner Fußball-Bundesligist nicht mehr gegen die Bremer gewonnen. Ein Fall also für die Serienkiller von Trainer Pal Dardai?

Bis in die Nachspielzeit sah es so aus, als könnte Hertha auch hinter Werder nach zehn vergeblichen Versuchen einen Haken setzen – bis Claudio Pizarro, der nun der älteste Torschütze der Bundesligageschichte ist, mit einem abgefälschten Freistoß zum 1:1 (1:0)-Endstand traf.

Lazaro kehrte nach Gelbsperre zurück

Pal Dardai, der unter der Woche eine verrückte Idee für das Spiel gegen Werder angekündigt hatte, veränderte seine Startelf nur auf einer Position: Valentino Lazaro kehrte nach seiner Gelbsperre in die Viererkette zurück und verdrängte Lukas Klünter wieder auf die Bank.

Nicht nur wegen der Aufstellung erinnerte vieles an den überzeugenden Auftritt Herthas vor einer Woche in Mönchengladbach. Von einem ausgeglichenen Duell der beiden Tabellennachbarn konnte in der ersten Halbzeit keine Rede sein. Hertha war die klar überlegene Mannschaft.

Selkes lange Gräten helfen für die Führung

Erstaunlich, mit welcher Dominanz und welchem Selbstverständnis die Berliner vor der Pause auftraten. Bis auf eine Szene in der Anfangsphase, als Lazaro dem Bremer Milot Rashica den Ball gerade noch im Strafraum vom Fuß spitzen konnte, fand Werder in der ersten Halbzeit so gut wie gar nicht statt. Hertha hatte hingegen einige gute Szene, und zumindest bei den ersten hatte immer der frühere Bremer Davie Selke seinen Fuß im Spiel.

Beim ersten Mal versprang ihm noch bei der Annahme der Ball, beim zweiten Mal traf er den Pfosten den Bremer Tores, im dritten Versuch brachte er Hertha in Führung. Nach einem Ballgewinn kurz hinter der Mittellinie schaltete Hertha schnell um. Salomon Kalou zögerte mit seinem Abspiel fast ein bisschen zu lange, doch mit seinen langen Gräten brachte Selke den Ball noch unter Kontrolle und an Bremens Torhüter Jiri Pavlenka vorbei über die Linie. Es war das sechste Tor, an dem Herthas Stürmer in diesem Jahr beteiligt war – bei keinem anderen Bundesligaspieler sind es aktuell mehr.

Ondrej Duda hätte eine knappe Viertelstunde später in seinem 50. Pflichtspieleinsatz für Hertha mit Selke gleichziehen können. Der Slowake trat aus 22 Metern zum Freistoß an, zirkelte den Ball mit Schnitt an der Mauer vorbei – und traf die Latte. Es schepperte gewaltig. Angesichts von 2:8 Torschüssen konnte Werder sich glücklich schätzen, zur Pause nur mit 0:1 zurückzuliegen.

Torunarigha muss verletzt raus

Die zweite Hälfte begann wie die erste: mit einem ersten Torschuss für Werder, wieder durch Rashica, der den Ball aber zu wenig platzierte, um Rune Jarstein in Berliner Tor in Bedrängnis zu bringen. Insgesamt traten die Gäste nun etwas fordernder auf und verlegten das Geschehen mehr in die Berliner Hälfte.

Nach einer knappen Stunde sah sich Pal Dardai zu einem ersten Wechsel gezwungen. Jordan Torunarigha musste, offenbar mit Sprunggelenksproblemen, vom Feld. Per Skjelbred kam für ihn aufs Feld, Fabian Lustenberger wechselte in die Abwehr und Rekik auf Torunarighas Position links hinten.

Ibisevic sah seine fünfte gelbe Karte - von der Bank aus

In echte Bedrängnis geriet Herthas stabile Offensive zunächst nicht, Werder fiel wenig ein. Wohl auch deshalb brachte Bremens Trainers Florian Kohfeldt unter großem Jubel der auswärtigen Fans unter den 49.627 Zuschauern im Olympiastadion schon nach einer Stunde Claudio Pizarro.

Werder versuchte es, sehr zur Freude der Berliner, mit Flanken in den Strafraum, deren Bedrohungspotenzial überschaubar blieb. Eine echte Chance ließ Hertha bis zum Schluss nicht mehr zu. Gefährlich wurde es nur bei einer Rudelbildung in der Nachspielzeit, als es kurzzeitig so aussah, als könnte es noch zu einer Massenschlägerei kommen. Vedad Ibisevic, Herthas Kapitän, sah die Gelbe Karte, obwohl er gar nicht auf dem Feld stand. Es war seine fünfte. Er fehlt nächste Woche bei den Bayern. Und es sollte noch schlimmer kommen. Als Pizarro kurz darauf, in der fünften Minute der Nachspielzeit, mit einem Freistoß durch die Berliner Mauer zum 1:1 traf.