Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg sind mit klaren Auswärtssiegen in das Achtelfinale der Fußball-Europa-League eingezogen. Leverkusen siegte am Donnerstag 3:1 (1:0) beim FC Porto, Wolfsburg gewann 3:0 (1:0) bei Malmö FF. Lucas Alario (10.), Kerem Demirbay (51.) und Kai Havertz (57.) schossen die Leverkusener Werkself beim FC Porto zum 3:0-Zwischenstand in Front, ehe Moussa Marega (66.) nur noch der Ehrentreffer gelang. Schon das Hinspiel hatte die Bayer-Elf mit 2:1 gewonnen.

Auch der VfL Wolfsburg dominierte nach dem 2:1 vom Hinspiel das Match in Malmö. Josip Brekalo traf zur 1:0-Führung in der 42. Minute, Yannick Gerhardt (65.) und Joao Victor (69.) machten innerhalb von nur vier Minuten das Weiterkommen perfekt.

Das Spiel der Frankfurter Eintracht bei RB Salzburg war sechseinhalb Stunden vor dem für 21.00 Uhr geplanten Beginn wegen eines befürchteten Orkans abgesagt worden. Es soll nun am Freitag (18.00 Uhr) nachgeholt werden.

Statistiken:

FC Porto - Bayer Leverkusen 1:3 (0:1)

FC Porto: Marchesín - Corona, Mbemba, Marcano, Telles - Uribe (46. Pepe), Oliveira - Marega, Da Silva Monteiro, Díaz (29. Nakajima) - Ze Luis (64. Soares) Bayer Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender (67. Dragovic), Tapsoba - L. Bender (46. Weiser), Demirbay, Amiri, Sinkgraven - Havertz, Alario, Diaby (83. Bailey)

Schiedsrichter: István Kovács (Rumänien) - Zuschauer: 30292 Tore: 0:1 Alario (10.), 0:2 Demirbay (50.), 0:3 Havertz (58.), 1:3 Marega (65.) Gelbe Karten: Ze Luis (1), Oliveira (1), Uribe (2), Telles (3), Nakajima (1), Pepe (2) / L. Bender (1), Demirbay (2), Weiser (1), Amiri (1) Rote Karten: Soares (85./grobes Foulspiel) / - Beste Spieler: Corona, Da Silva Monteiro / S. Bender, Demirbay, Havertz.

Malmö FF - VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)

Malmö FF: Dahlin - Lewicki, Ahmedhodzic, R. Bengtsson (76. L. Nielsen), Safari - Bachirou - Christiansen, Rieks - Nalic (56. Berget), Thelin, Antonsson VfL Wolfsburg: Casteels - Steffen, Knoche, Brooks, Paulo Otavio - Arnold, Gerhardt - Mehmedi, Schlager (59. Victor), Brekalo (79. Klaus) - Weghorst (70. Ginczek)

Schiedsrichter: William Collum (Schottland) - Zuschauer: 20500 Tore: 0:1 Brekalo (42.), 0:2 Gerhardt (65.), 0:3 Victor (69.) Gelbe Karten: Rieks (1) / Brooks (1) Beste Spieler: Antonsson / Gerhardt, Mehmedi, Brekalo. (dpa)