Haben Sie etwas verändert?

Wir haben dann im Trainerteam beschlossen, dass wir alles verändern müssen. Die Abläufe, die Systeme, auch die Spielweise. Nichts sollte mehr so bleiben, wie es war. Das hat mich selbst auch wieder extrem motiviert. Es hat mich gepackt.

War es in dieser Phase auch ein Vorteil, dass viele verdienstvolle Spieler nach der WM ihre Karriere beendet haben?

Der Generationswechsel und die vielen neuen Spieler waren sicher nicht schlecht. Auch wenn es am Anfang schon ein bisschen komisch war.

Es war komisch?

Ja, ich habe mir gedacht: „Mensch, der Lahm war doch immer dabei.“ Klose, Mertesacker, Poldi, Schweini, die habe ich als Typen schon auch ein bisschen vermisst. Die waren ja alle von Anfang an dabei.

Wie geht’s Ihnen mit den 20-jährigen Spielern von heute?

Die ticken völlig anders. Das ist eine ganz andere Generation als früher Lahm, Klose oder Mertesacker.

Was ist anders?

Manchmal hast du richtig Schwierigkeiten, auf gemeinsame Themen zu kommen. Die verhalten sich auch mir gegenüber relativ ruhig. Mit anderen älteren Spielern wie Khedira oder Hummels kannst du schon einmal auch über Dinge abseits des Fußballs reden. Über alles Mögliche. Aber die junge Generation ist anders, alles läuft nur noch übers Handy. Und sie reagieren fast nur noch visuell und auf optische Reize. Da sind sie aufnahmefähig. Normale SMS lesen die nicht. Vielleicht sollte man wirklich Instagram verwenden.

Sie haben gerade Ihren Vertrag bis 2022 verlängert. Wird man Sie irgendwann noch einmal als Klubtrainer sehen?

Es würde mich schon interessieren, ich hatte zwischenzeitlich auch immer wieder gute Anfragen. Aber Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft zu sein, das ist natürlich schon etwas Besonderes.

Könnten Sie den Job als Klubtrainer überhaupt noch? Sie sind ja jetzt doch schon einige Zeit weg vom Tagesgeschäft.

Es wäre sicher eine Umstellung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, drei Wochen mit der Nationalmannschaft arbeite, dann bin ich wieder voll drin. Klar sind die Pausen zwischen den Länderspielen manchmal lang, aber andererseits sehe ich in dieser Zeit auch viele Spiele. Vor allem im Ausland. Und da lerne ich immer noch sehr viel dazu. Als ich noch Klubtrainer war, hatte ich keine Ahnung, was im Ausland für ein Fußball gespielt wird.

Blicken wir in die Zukunft: Sie werden das deutsche Nationalteam auch bei der WM 2022 betreuen, die in Katar und im Dezember stattfindet.

Dieses Turnier wird ganz anders werden. Soweit ich informiert bin, sollen dann zwischen Meisterschaft und WM auch nur acht, neun Tage Pause sein. Es wird also keine richtige WM-Vorbereitung geben. Andererseits haben die Spieler dann erst 20 Partien in den Beinen, der Reisestress fällt in Katar auch weg, die Temperaturen dürften auch passen. Aber vielleicht wird das am Ende ja sogar eine WM, bei der die Leute sagen: „Wow, was für ein Tempo.“ Vielleicht werden wir ja wirklich alle überrascht sein von diesem Turnier.

Apropos Turnier: Wie anstrengend ist so eine WM-Endrunde für Sie?

Bei einer Weltmeisterschaft mit so weiten Wegen wie in Russland kommst du komplett aus dem Rhythmus. Du musst zu den meisten Spielen fliegen, kommst danach teilweise erst um 4 Uhr früh zurück ins Basecamp, drei Tage später sollst du wieder spielen – das ist teilweise ermüdend. Wobei bei mir die Unruhe erst nach den Turnieren kommt. Da wache ich dann manchmal mitten in der Nacht auf.

Wirklich?

Ja, und dann tauchen da die Szenen wieder auf. Dann wird mir alles wieder richtig bewusst. Während des Turniers bin ich in einem Tunnel drin. Da bist du konzentriert, machst deine Arbeit und funktionierst einfach.

Der Bundestrainer ganz persönlich



- So kam es zu dem Interview: Interviews mit Bundestrainer Joachim Löw sind selten und drehen sich meistens ums Sportliche. Über die Person Löw, über das, was er denkt und fühlt, ist wenig bekannt. Dem österreichischen Journalisten Christoph Geiler ist es zuletzt jedoch gelungen, ein viel beachtetes, sehr privates Gespräch mit Löw zu führen – und zu veröffentlichen. Die beiden kennen sich, seit Löw den FC Tirol Innsbruck trainierte und pflegen seit mehr als 15 Jahren ein freundschaftliches Verhältnis. Löw hat immer wieder betont, wie sehr er die Zeit in Innsbruck genossen habe, wo er 2002 Meister wurde. Danach musste der Klub Insolvenz anmelden, was Löw als „die größte Enttäuschung seiner Trainerkarriere“ bezeichnet. Der 58-Jährige kommt immer wieder gerne nach Tirol zurück. So auch diesmal, als die Nationalelf ihr Trainingslager dort absolvierte. „Wir saßen bei einem Espresso mit einem ehemaligen Spieler des FC Tirol zusammen“, sagt Geiler. Der Bundestrainer sei total relaxt gewesen. Fragen zu der Debatte um Özil und Gündogan, die sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ablichten ließen, hat der „Kurier“-Redakteur explizit ausgespart. Anders als es sonst nicht nur beim DFB üblich ist, wollte Löw das Interview nicht noch einmal gegenlesen. Der Tagesspiegel darf es in Deutschland exklusiv verwenden. (ks)