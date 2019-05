Joachim Löw kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den beiden anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland (8. Juni) und Estland (13. Juni) nach einem Sportunfall nicht betreuen. Der Bundestrainer muss sich stationär behandeln lassen, teilte der DFB am Freitag mit.

In einer Pressemitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) heißt es: "Der Grund für die Pause sind Nachwirkungen eines Sportunfalls. Dabei wurde eine Arterie gequetscht und ein stationärer Aufenthalt jetzt notwendig."

Löw leidet unter Durchblutungsstörungen, nachdem ihm vor einigen Wochen beim Training eine Hantel auf den Brustkorb gefallen sei. Das berichtet die Bild. Eine Operation sei nicht notwendig.

"Die Behandlung läuft gut, der zuständige Arzt hat dem Bundestrainer aber geraten, sich in den kommenden Wochen noch zu schonen. Aus diesem Grunde wird Marcus Sorg in den beiden Länderspielen in Borissow und Mainz an der Seitenlinie stehen, unterstützt wird er von Torwarttrainer Andreas Köpke", heißt es weiter vom DFB.

In der Pressemitteilung wird auch Löw selbst zitiert: "Ich bin in ständigem Austausch mit meinem Trainerteam, und wir werden auch rund um die beiden Länderspiele in engem telefonischen Kontakt bleiben."

Zu seinem gesundheitlichen Zustand wird Löw zitiert: "Ich fühle mich schon wieder ganz gut, muss mich aber in den nächsten vier Wochen noch ein bisschen schonen." (Tsp/dpa)