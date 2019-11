Heute Abend (21 Uhr) empfängt Borussia Dortmund im Signal-Iduna Park Inter Mailand aus Italien. Die Bilanz der Borussen ist ausbaufähig. Gegen Barcelona war die Favre-Elf überlegen, scheiterte aber immer wieder an Schlussmann Marc-Andre Ter Stegen und musste sich mit einem 0:0 begnügen. Danach gewann man gegen Slavia Prag, leistete sich aber einen zahnlosen Auftritt gegen Inter und musste sich mit 0:2 geschlagen geben.

Im heutigen Rückspiel muss der BVB alles in die Waagschale werfen, wenn man in der Königsklasse überwintern möchte. Lucien Favre wird dabei erneut auf Kapitän Marco Reus verzichten müssen, der an einer Sprunggelenkverletzung laboriert. Im Tor feiert Stammkeeper Roman Bürki sein Comeback, nachdem er in den letzten Spielen von seinem Schweizer Landsmann Marvin Hitz vertreten wurde.

Das Spiel wird beim PayTV-Sender Sky live übertragen. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Partie ebenfalls.