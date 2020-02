Erling Haaland trifft auch beim 2:0-Sieg gegen Bremen, Mönchengladbach spielt nur remis gegen Hoffenheim und Düsseldorf tritt beim 2:0 in Freiburg groß auf. Hertha geht hingegen im eigenen Stadion gegen den 1. FC Köln unter.

Bremen - Dortmund 0:2

Es stürmte und regnete am Samstagnachmittag in Bremen. Aber das eigentliche Naturereignis stand auf dem Rasen des Weserstadions: Erling Haaland, der 19 Jahre alte Norweger. Elf Tore erzielte der Angreifer in seinen bisherigen sieben Pflichtspielen für Borussia Dortmund. Doch bevor Haaland mit seinen raumgreifenden Schritten über das Feld rasen sollte, war es ganz still im Stadion. Wie in allen Arenen wurde auch im Weserstadion eine Gedenkminute für die Opfer des Anschlags in Hanau gehalten. Danach wurde es laut – und zur freudigen Überraschung der meisten Zuschauer spielten die Bremer gut mit, während Borussia Dortmund doch noch das Spiel unter der Woche gegen Paris Saint-Germain in den Knochen zu stecken schien – zumal Trainer Lucien Favre derselben Startelf vertraute wie zuletzt in der Champions League. Das war vermutlich ein Fehler. Denn selbst das Naturereignis Haaland fand kaum statt. Folgerichtig gingen die beiden Mannschaften torlos in die Kabinen. Für die Bremer war das, gemessen an den Ergebnissen der vergangenen Wochen, eine sehr gute Nachricht. Doch schnell war es damit vorbei. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff erzielte BVB-Verteidiger Dan-Axel Zagadou nach einem Eckball die Führung. Das war nicht verdient, aber dem BVB ganz sicher egal. Und mit dem Führungstreffer kam Haaland ins Rollen. Zunächst verpasste er noch knapp. Aber in der 66. Minute lief Haaland nach einer Hereingabe von Achraf Hakimi mal wieder einen perfekten Laufweg und traf aus wenigen Metern zum 2:0. Es war die Entscheidung in einem Spiel, in dem bis dahin beide Mannschaften auf einem Niveau waren.

Mönchengladbach - Hoffenheim 1:1

Dieses Duell klang nach viel Sturm und Drang. Doch erst einmal war es ein Gewürge mit spielerischen Vorteilen für die Gäste aus Sinsheim. Die Führung wiederum erzielte die Borussia. Elf Minuten waren gespielt, als Matthias Ginter nach einem Eckball zum 1:0 einschoss. Solch ein Treffer kann aus einem Gewürge ein schönes Fußballspiel machen. Aber das war nicht der Fall – was zuvorderst an den Gastgebern lag, die partout nichts Sinnstiftendes zu diesem Spiel beitragen wollten. Auf der anderen Seite konnten die Hoffenheimer nichts Zielführendes aus ihrer optischen Überlegenheit machen. So gingen die Gladbacher mit einer schmeichelhaften Führung in die Halbzeitpause. Vielleicht gab es daher eine kleine Standpauke von Trainer Marco Rose. Die Gäste kamen couragierter aus der Kabine, Alassane Plea vergab gleich zwei gute Möglichkeiten zur 2:0 Führung. Überhaupt Plea: In der 75. Minute scheiterte er auch noch mit einem Elfmeter an Torhüter Oliver Baumann. Und das sollte bestraft werden: In den Nachspielzeit kamen die Hoffenheimer durch einen Kopfball von Lucas Ribeiro noch zum Ausgleich.

Freiburg - Düsseldorf 0:2

Die Düsseldorfer fielen zuletzt dadurch auf, dass sie immer gut loslegten. Das war auch gegen Freiburg so. Nach sechs Minuten lag der Ball im Netz des Tores der favorisierten Freiburger. Nur wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Die Gäste beschwerten sich kurz, dann stürmten sie weiter – und wurden in der 37. Minute belohnt. Nach einer Flanke von Kevin Stöger drückte André Hoffmann den Ball ins Tor. Die Führung war verdient, und es sollte noch besser kommen für Fortuna. In der 61. Minute sprintete Erik Thommy wie im Film Forrest Gump über das Feld und erhöhte auf 2:0 für die starke Mannschaft von Trainer Uwe Rösler. Freiburgs Coach Christian Streich schimpfte und schimpfte den Rest des Spiels am Spielfeldrand. Aber der ganze Groll änderte letztlich nichts an der Niederlage. (Tsp)