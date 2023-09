Champions League im Ticker Bonucci gibt Debüt für den 1. FC Union bei Real Madrid

18.35 Uhr: Die Mannschaften haben sich aufgewärmt, am Ende gab es von den Union-Spielern einen Gruß in die Kurve mit den eigenen Fans. Einige Spieler müssen da lächeln, an Unterstützung mangelt es dem Team auch auswärts nie.

18.22 Uhr: Das Stadion ist noch ziemlich leer, meldet unser Reporter Kit Holden, der vor Ort ist. Aber das ist bei Real ganz normal, kurz vor Anpfiff füllt es sich dann. Es gibt allerdings einige rote Flecken, auch außerhalb des Gästeblocks.

18.15 Uhr: Real also ohne Toni Kroos, der nur auf der Bank sitzt. Bei Union gibt Leonardo Bonucci sein Debüt, für solche Spiele haben sie ihn ja auch verpflichtet. Dazu beginnt erstmals auch Lucas Tousart in einem Pflichtspiel für die Berliner und Sheraldo Becker steht ebenfalls in der Startelf. Kapitän Christopher Trimmel muss hingegen erstmal zuschauen.

18.10 Uhr: Hier die Aufstellungen für das heutige Spiel.

Real Madrid : Kepa - Vazquez, Rüdiger, Nacho, Alaba - Tchouaméni - Modric, Camavinga - Bellingham - Rodrygo, Joselu.

: Kepa - Vazquez, Rüdiger, Nacho, Alaba - Tchouaméni - Modric, Camavinga - Bellingham - Rodrygo, Joselu. 1. FC Union: Rönnow - Doekhi, Bonucci, Leite - Juranovic, Tousart, Kral, Laidouni, Gosens - Becker, Behrens.

18.00 Uhr: Personell plagen die Berliner einige Nöte. Zu allem Überfluss fällt heute auch noch Abwehrchef Robin Knoche verletzt aus. Dazu fehlen Rani Khedira und Andras Schäfer (beide schon länger verletzt) und Janik Haberer (gesperrt). Real muss auf Torwart Thibeau Courtois verzichten (Kreuzbandriss), dazu ist auch Daniel Carvajal verletzungsbedingt nicht einsatzfähig.

17.30 Uhr: Es ist angerichtet. Der 1. FC Union steht vor dem größten Spiel seiner Vereinsgeschichte. Erstmals überhaupt spielen die Köpenicker am frühen Mittwochabend in der Champions League und das gleich beim vielleicht größten Fußballklub der Welt – Real Madrid.

4000 Fans dürfen im Estadio Santiago Bernabeu mit dabei sein, wenn das Spiel um 18.45 Uhr beginnt. Viele, viele mehr wären gern mit nach Madrid gereist. Es ist das Traumlos jedes Neulings in der Champions League, zumindest für deren Anhänger. Wer nicht zum Reisekader gehört, erfährt hier, wo er das Spiel im Stream verfolgen kann.

Sportlich könnte die Ausgangslage hingegen nicht klarer sein. Real ist haushoher Favorit, hat die Champions League häufiger gewonnen als Union Siege im Europapokal vorweisen kann (14:8). Dazu spricht auch die aktuelle Form für die Spanier, die ihre ersten fünf Saisonspiele in der Primera Division alle gewonnen haben. Union hingegen verlor nach gutem Start mit zwei Liga-Erfolgen zuletzt zweimal.