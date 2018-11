Guido Burgstaller und Mark Uth haben dem FC Schalke 04 mit ihren Premieren-Treffern in der Champions League den Weg ins Achtelfinale geebnet. Der Österreicher Burgstaller nutzte am Dienstagabend einen Patzer von Torhüter Fernando Muslera schon in der 4. Minute zur Führung des Fußball-Bundesligisten, ehe Uth (57.) den verdienten 2:0-(1:0)-Erfolg gegen Galatasaray Istanbul perfekt machte. Nach dem ersten Sieg im vierten Duell mit dem türkischen Meister hat der Revierclub vor den beiden abschließenden Gruppenspielen beste Aussichten, erstmals seit der Saison 2014/2015 wieder in die K.o.-Runde der Königsklasse einzuziehen.

Schalke hat nun acht Punkte - vier Zähler mehr als Istanbul - und kann mit zwei Remis oder bereits mit einem Sieg am 28. November bei Spitzenreiter FC Porto (10) das Achtelfinalticket buchen.

Schalkes Sportvorstand Christian Heidel war „sehr, sehr zufrieden, Man merkt: Wenn das Selbstvertrauen da ist, dann kommt auch die Leichtigkeit. Wir haben heute hochverdient gewonnen“, sagte der Manager. „Vielleicht hätte noch das eine oder andere Tor mehr fallen können“, meinte Heidel und bilanzierte: „Wir sind noch lange nicht da, wo wir wirklich hinwollen. Aber wir sind auf einem guten Weg.“

Schalkes Sieg war hochverdient

Drei Tage nach dem überzeugenden 3:1 in der Bundesliga gegen Hannover 96 sah Domenico Tedesco keinen Anlass zur großen Rotation. Der Trainer nahm nur zwei Veränderungen vor: Sebastian Rudy und Burgstaller rückten für Nabil Bentaleb und Suat Serdar ins königsblaue Team.

Schon nach 187 Sekunden lag der Bundesliga-14. nach einem kuriosen Tor vorn: Istanbuls uruguayischer Keeper Muslera bekam den Ball nicht zu fassen und rutschte dann aus dem Strafraum. Burgstaller spitzelte ihm die Kugel ab und traf mit einem gekonnten Schlenzer ins leere Tor - im vierten Spiel durfte der 29-Jährige über seinen ersten Treffer in der Königsklasse jubeln.

Amine Harit verpasste vor 54 740 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena das 2:0 aus bester Position (21.), auch Alessandro Schöpf hätte die Führung nach einem schnellen Konter über Breel Embolo und Burgstaller ausbauen müssen (27.). Im Gegenzug vergab Garry Rodrigues für den 21-maligen türkischen Meister die Chance zum Ausgleich - Schalkes Torhüter Alexander Nübel wäre machtlos gewesen.

Doch auch diesmal erwies sich der U21-Nationalkeeper als starker Rückhalt. Nach einem Steilpass des Ex-Schalkers Younes Belhanda klärte er im Herauslaufen ganz stark gegen Henry Onyekuru (17.). Stammtorhüter und Kapitän Ralf Fährmann hatte sich vor dem Ligaspiel gegen Werder Bremen am 20. Oktober verletzt und war seitdem in fünf Pflichtspielen von Nübel vorbildlich vertreten worden.

Schalke machte seine Sache richtig gut, der Sieg war hochverdient - einzige Schwäche: wieder einmal die mangelnde Chancenverwertung. Rudy traf aus der Distanz nur den Pfosten, dann scheiterte Burgstaller an Muslera (39.). Das erlösende 2:0 wollte vor der Pause einfach nicht fallen. Doch dann schlug Uth nach einer Klasse-Vorlage von Burgstaller in den Rücken der Gala-Abwehr zu: Der 27-Jährige hatte vor drei Tagen gegen Hannover sein erstes Pflichtspieltor für das Tedesco-Team erzielt. (dpa)