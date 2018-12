Die Europäische Fußball-Union führt bereits ab dem Achtelfinale der Champions League den Video-Schiedsrichter ein. Das entschied das Uefa-Exekutivkomitee auf seiner Sitzung am Montag in Dublin. Ursprünglich war die Neuerung erst zur nächsten Saison vorgesehen. In der Bundesliga gibt es die Unterstützung für die Schiedsrichter bereits seit der vergangenen Saison. Die ungleiche Anwendung hatte bereits mehrfach Unmut verursacht.

Neben den Champions-League-Partien wird der Video Assistant Referee (VAR) auch beim Europa-League-Finale, der Nations-League-Endrunde und bei der EM-Endrunde der U-21-Junioren im nächsten Jahr zum Einsatz kommen. Geplant ist, dass die technische Hilfe auch bei der EM 2020 und in der Europa League ab 2020/21 in der Gruppenphase zum Einsatz kommt. „Wir sind bereit, den Videoassistenten früher als geplant zu nutzen. Das wird dem Wettbewerb zugute kommen und helfen, falsche Entscheidungen zu reduzieren“, sagte Uefa-Chef Aleksander Ceferin.

Unterdessen bestätigte die Uefa-Exekutive, dass die Nations-League-Endrunde vom 5. bis 9. Juni in Portugal stattfindet. Außerdem wurde die Frauen-Europameisterschaft 2021 nach England und die U-21-Endrunde nach Ungarn und Slowenien vergeben. (dpa)