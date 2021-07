Ein Spiel in Tokio hat Moritz Wagner noch, um sich für einen neuen Arbeitgeber zu empfehlen, mindestens. Vielleicht werden es sogar noch mehr, schließlich haben die deutschen Basketballer um den Berliner NBA-Profi den Einzug ins olympische Viertelfinale selbst in der Hand, dafür würde ein Sieg gegen Australien am Samstag (10.20 Uhr) reichen.

Motiviert bis fast schon übermotiviert ist der 24 Jahre alte Wagner ohnehin immer, seit der Nacht zu Freitag hat er einen weiteren Grund dazu: Sein jüngerer Bruder Franz wird in der kommenden Saison in der NBA spielen, erstmals werden wohl zwei deutsche Brüder in der besten Liga der Welt antreten – mit etwas Glück sogar gemeinsam.

Das Ziel ist Orlando

Die Orlando Magic wählten den 19 Jahre alten Franz Wagner im Draft an achter Stelle aus, so weit vorne war mit Detlef Schrempf vor 36 Jahren nur einmal ein Deutscher ins Profilager gewechselt. In Orlando erwartet Wagner ein Team im Umbruch, in Jamahl Mosley hat ein junger, unerfahrener Coach die Mannschaft gerade erst übernommen. In den vergangenen Jahren waren die Magic weit von den Play-offs entfernt, der bei Alba Berlin ausgebildete Flügelspieler könnte nun sogar schon in seiner ersten Saison viel Verantwortung übertragen bekommen.

Vielleicht hat es sogar mit Moritz Wagner und seiner feurigen Einstellung auf dem Feld zu tun, dass sich Orlando für Franz Wagner entschied. Schließlich stand der ältere der beiden Brüder am Ende der vergangenen Saison bei den Magic unter Vertrag, es war seine vierte NBA-Station im dritten Profijahr. Moritz Wagner schlug sich ordentlich in Orlando, kam in elf Spielen auf im Schnitt elf Punkte. Sein Vertrag jedoch endete mit der abgelaufenen Saison, einen neuen Klub hat er bisher noch nicht gefunden, Orlando soll interessiert sein.

Eigenwerbung mit der Nationalmannschaft

Dafür ist Moritz Wagner in diesem Sommer sehr gute Eigenwerbung gelungen, im letzten Qualifikationsspiel gegen Brasilien führte er das deutsche Team mit 28 Punkten fast im Alleingang nach Tokio. Auch beim Olympia-Turnier zählt er bislang zu den besten Deutschen, seine 17 Punkte waren besonders beim Gruppensieg gegen Nigeria wichtig.

Dem knappen Erfolg gegen die Afrikaner hat es das Team von Bundestrainer Henrik Rödl zu verdanken, dass es aus eigener Kraft das Viertelfinale erreichen kann. Selbst bei einer Niederlage gegen die noch ungeschlagenen Australier könnte die deutsche Mannschaft aufgrund des komplizierten Modus noch weiterkommen, das Ergebnis des zuvor ausgetragenen Spiels zwischen Italien und Nigeria spielt dafür eine wichtige Rolle.

Rödl will sich auf diese Variante aber gar nicht erst einlassen, die vielen Rechenmodelle seien ihm „zu kompliziert“.

In der Runde der besten Acht, die Deutschland seit 1992 bei Olympia nicht mehr erreicht hat, könnte der Gegner dann USA heißen. Spiele gegen die amerikanischen NBA-Stars werden in den USA natürlich noch mehr wahrgenommen und genauer verfolgt: Es sind perfekte Voraussetzungen für Moritz Wagner, um eine starke Bewerbung abzuliefern.

Foto: dpa

An seinen jüngeren Bruder schickte er in dessen großer Nacht aus der Ferne nur eine kurze Videobotschaft: „Du verdienst es. Davon träumst du dein ganzes Leben“ Ich bin sprachlos, genieße den Moment, ich liebe dich.“