Ein Comeback von Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer beim FC Bayern München noch in dieser Saison ist sechs Wochen vor der WM offen. Für das Bundesligaspiel am Samstag beim 1. FC Köln steht der DFB-Kapitän nicht im Kader, auf eine Rückkehr für die Partie in einer Woche gegen den VfB Stuttgart oder für das Pokalfinale am 19. Mai legte sich Trainer Jupp Heynckes nicht fest. „Es ist eine sensible Verletzung, da hat man schon in der Vergangenheit nicht immer eine richtige Entscheidung getroffen“, sagte Heynckes am Freitag.

Von einem Restrisiko bei Neuer wollte Heynckes explizit nicht sprechen. „Man muss immer vorsichtig sein. Das ist eine Verletzung, die zwei oder dreimal aufgebrochen ist, da darf man nicht nochmal einen Fehler machen“, sagte der 72-Jährige. Nächste Woche soll Neuer „wieder einen Schritt nach vorne“ machen. „So wie es momentan aussieht, ist es sehr positiv“, befand Heynckes.

„Er ist körperlich topfit“

Neuer hat am Freitag wieder Teile des Trainings mit der Mannschaft absolviert. „Es ist wunderbar, wie er sich herangearbeitet hat, er ist körperlich topfit“, sagte der Bayern-Coach. „Manuel hat, so wie ich ihn verstehe, noch große Ambitionen, zur Weltmeisterschaft zu gehen. Ich finde auch, dass es auch positiv aussieht.“

Neuer arbeitet nach seinem dritten Mittelfußbruch im September 2017 weiter am Comeback. Der Weltmeister hat noch das Bundesliga-Heimspiel am 12. Mai gegen Stuttgart und das DFB-Pokal-Finale in Berlin eine Woche später gegen Eintracht Frankfurt für eine mögliche Pflichtspielrückkehr vor der WM.

Mehr zum Thema Seit sieben Monaten verletzt Manuel Neuer glaubt fest an WM-Teilnahme

Neuer hat sein bis dato letztes Länderspiel im Oktober 2016 bestritten. Am 2. Juni könnte er im vorletzten Testspiel vor der WM in Russland in Klagenfurt gegen Österreich ein Comeback im Tor der Nationalmannschaft feiern. Bundestrainer Joachim Löw gibt am 15. Mai den vorläufigen WM-Kader bekannt. Das Trainingslager findet vom 23. Mai bis 7. Juni in Südtirol statt. (dpa)