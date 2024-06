Copa América Argentinien gewinnt auch drittes Gruppenspiel gegen Peru

Titelverteidiger Argentinien hat bei der Copa América in den USA die perfekte Gruppenphase geschafft. Nach dem 2:0-Sieg (0:0) gegen Peru im Hard Rock Stadium in Miami marschieren die Argentinier ohne Punktverlust und Gegentor ins Viertelfinale. Auch Kanada zieht als erstmaliger Gast der Südamerikameisterschaft durch ein 0:0 gegen Chile in die nächste Runde ein.

Der amtierende Südamerika- und Weltmeister tat sich zunächst etwas schwer, sodass es torlos in die Halbzeitpause ging. Danach ging es schnell: Zwei Minuten nach Wiederanpfiff traf Lautaro Martínez zum 1:0. Nach einem verschossenen Elfmeter der Albiceleste war es wieder Martínez, der sich nach einem schönen Pass durchsetzt und zum 2:0-Endstand traf.

Der Weltmeister musste dabei zweimal auf Lionel verzichten: Weder Superstar Lionel Messi noch Trainer Lionel Scaloni waren am Spiel beteiligt. Messi hatte sich im zweiten Gruppenspiel gegen Chile (1:0) eine Oberschenkelverletzung zugezogen, weshalb der Trainerstab ihn für das Viertelfinale schonte. Scaloni war vom ausrichtenden Kontinentalverband Conmebol aufgrund der wiederholten verspäteten Rückkehr seiner Mannschaft aus der Halbzeitpause in den letzten Spielen suspendiert worden. Co-Trainer Walter Samuel übernahm. Gegen Peru waren die Argentinier dieses Mal zum Wiederanpfiff zuerst auf dem Platz.

Die Albiceleste spielt als Tabellenführer im Viertelfinale gegen den Zweiten der Gruppe B, der erst am Montag (MESZ) ermittelt wird. Mit 15 Titeln ist Argentinien Rekordmeister der Copa América.

