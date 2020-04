"Baldige Fortsetzung wäre blanker Hohn"

Während die Deutsche Fußball-Liga die Ablehnung von Geisterspielen durch Ultra-Fans in der Ersten und Zweiten Liga nicht kommentieren will, hat sich der Zusammenschluss „Fanszenen Deutschland“ vehement gegen eine Fortführung der Saison ohne Zuschauer ausgesprochen. „Die Wiederaufnahme des Fußballs, auch in Form von Geisterspielen, ist in der aktuellen Situation nicht vertretbar - schon gar nicht unter dem Deckmantel der gesellschaftlichen Verantwortung“, steht es in einer Erklärung, die über Fan-Organisationen von Klubs verbreitet wurde.



Weiter heißt es: „Eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft und insbesondere all denjenigen, die sich in der Coronavirus-Krise wirklich gesellschaftsdienlich engagieren. Der Profifußball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne.“ Es dürfe keine Lex Bundesliga geben.



Die „Fanszenen Deutschland“ sind nicht in der Ad-hoc-Gruppe Fan-Institutionen und Verbände zum Coronavirus vertreten, die am Donnerstag erneut mit Vertretern der DFL und des Deutschen Fußball-Bundes in einer Schalte tagte. Anfang der Woche hatte sich „Pro Fans“ mit seinen vielen Ultra-Anhängern nicht mehr gegen Partien ohne Zuschauer ausgesprochen. „Das Verständnis für Geisterspiele hat sich weitgehend durchgesetzt in der Szene. Die Spiele würden - auch vor dem TV - bei weitem nicht so attraktiv sein wie mit einer vollen Hütte. Aber vielen Vereinen steht ja das Wasser bis zum Hals“, sagte Sprecher Sig Zelt. (dpa)