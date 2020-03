Union Präsident Dirk Zingler zur Absage

In einem Video hat sich der 1. FC Union zu der Entscheidung der DFL geäußert, den Spielbetrieb in der Bundesliga bis mindestens 2. April auszusetzen. Präsident Dirk Zingler begrüßte die Unterbrechung und berichtete von regelmäßigen Kontakten zum DFL-Präsidium am heutigen Freitag. Union habe dabei darum gebeten, "konsequent zu sein und den Spieltag abzusagen".

Die Mannschaft versammelt sich am Samstagmorgen zu einem gemeinsamen Frühstück, dabei will Zingler die Spieler über das weitere Vorgehen und die Situation im Verein informieren. Anschließend bekommen die Profis einige Tage frei. Auch in den anderen Bereichen des Vereins wird von "Regelbetrieb in einen reduzierten Betrieb" gewechselt. Viele Mitarbeiter arbeiten aus dem Homeoffice. "Sie sollen sich um ihre Familien kümmern und wir wollen auch die Anzahl der sozialen Kontakte reduzieren", sagte Zingler.