Tennis: Männer-Turnier von München abgesagt Wegen der Coronavirus-Pandemie sind nun auch die Open der Tennisprofis in München abgesagt worden. Das Sandplatzevent sollte eigentlich vom 25. April bis 3. Mai stattfinden. „Auch wenn es schwerfällt, am Ende geht es um eine Gesamtverantwortung gegenüber den Zuschauern und den Spielern sowie allen Beteiligten, die am Turnier mitwirken“, wurde Veranstalter Michael Mronz am Mittwochabend in einer Pressemitteilung zitiert. Nach Informationen der Münchner Veranstalter hat die für die Herren-Tour verantwortliche ATP am Mittwoch alle Turniere bis zu den eigentlich vom 24. Mai bis 7. Juni geplanten French Open abgesagt. Davon betroffen sind auch die Masters-1000-Veranstaltungen in Madrid und Rom. Die Veranstalter der French Open hatten am Dienstag völlig überraschend verkündet, dass sie den Sandplatz-Klassiker in Paris auf den Zeitraum 20. September bis 4. Oktober 2020 verlegt haben.

Ob das Turnier zu einem späteren Zeitpunkt doch noch ausgetragen werden kann, ist derzeit noch unklar. Die ATP will in den kommenden Wochen über einen neuen Turnierplan entscheiden. Die Münchner Veranstalter haben ihr Interesse an einer späteren Austragung bekundet. (dpa)