Aktiv bleiben mit Turnvater Jahn

In Zeiten, in denen viele daheim arbeiten oder ihre Kinder betreuen und beschäftigen müssen, will der Deutsche Turner-Bund die Menschen zu mehr Bewegung animieren. Auf seiner Homepage bietet der fünf Millionen Mitglieder starke Verband einen „Bewegungs-Blog“ an. „Die körperliche Distanz zu anderen Personen ist gerade in Zeiten des grassierenden Coronavirus enorm wichtig. Mindestens genauso wichtig ist jedoch auch die eigene körperliche Fitness“, schreibt der DTB dazu, und gibt Anregungen für zahlreiche Übungen, die auch in der durch zahlreiche Bewegungseinschränkungen geprägten Zeit gut funktionieren.



„Da derzeit die Sportvereine und Fitnessstudios ihre Angebote und Übungsstunden einstellen müssen, ist es umso wichtiger, die regelmäßige körperliche Bewegung nicht zu vernachlässigen. Das gilt natürlich nicht nur für Erwachsene, sondern auch Kinder sollen ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben und Senioren ihre Mobilität erhalten“, heißt es. Zu finden sind eine „bunte Auswahl an Workout- und Übungsideen, die (fast) ohne Materialeinsatz auch in den eigenen vier Wänden“ umgesetzt werden können. In regelmäßigem Turnus stellen die Turn-Experten neue Workouts und Bewegungsideen zusammen. (dpa)