Seifert geht von EM-Verlegung aus

Bei der Pressekonferenz der DFL hat sich Geschäftsführer Christian Seifert auch zur Europameisterschaft geäußert. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Sommer eine perfekte EM spielen, die ist vermutlich keine Zahl mehr vor dem Komma. Das ist jedem klar“, sagte er. Seifert rechnet fest mit einer Verlegung des Turniers, das eigentlich am 12. Juni in Rom beginnen sollte. Die Uefa um Präsident Alexander Ceferin berät morgen in einer Videokonferenz mit den Mitgliedsverbänden über das weitere Vorgehen. Optionen sind die Verlegung in den Winter oder um ein Jahr in den Sommer 2021. „Ich gehe davon aus, dass Ceferin und sein Team alle Varianten durchgespielt haben und morgen etwas zur Entscheidung stellen, was am 17. März 2020 aussieht wie die richtige Entscheidung“, sagte Seifert. Die Entscheidung der Uefa hat auch wesentliche Auswirkungen auf die Bundesliga. Eine Verlegung würde der DFL mehr Flexibilität geben, um die ausgefallenen Spieltage nachzuholen. Dass die Liga zum eigentlich geplanten Termin am 16. Mai regulär beendet werden kann, ist schon jetzt praktisch ausgeschlossen. „Ich gehe davon aus, dass die nationalen Ligen mit dem morgigen Tag mehr Flexibilität haben“, sagte Seifert.