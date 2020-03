Auch russische Ligen machen Pause

Als eine der letzten Fußballligen Europas wurde in Russland am vergangenen Wochenende noch gespielt. Doch jetzt ruht auch dort der Ball - sowie der Puck. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird der Spielbetrieb in den großen Mannschaftssportarten gestoppt. Die Entscheidung gelte zunächst bis zum 10. April, meldete die Staatsagentur Tass am Dienstag. Davon betroffen sind demnach auch landesweite Begegnungen der Eishockey-Liga und der Basketball-Liga. Zuvor hatte das Sportministerium in Moskau alle internationalen Sportwettkämpfe im Land bis auf Weiteres abgesagt und eine Empfehlung ausgesprochen, auch auf landesweite Spiele verschiedener Sportarten zu verzichten. In Russland sind nach offizieller Darstellung bislang mehr als 90 Corona-Fälle aufgetreten. (dpa)