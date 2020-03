BVB trainiert ab Montag wieder - in kleinen Gruppen Borussia Dortmunds Fußball-Profis wagen in der Coronavirus-Krise einen ersten Schritt aus der Isolation zurück in die Normalität. Von diesem Montag an soll die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in Kleingruppen auf den Trainingsplatz zurückkehren. „Morgen geht es los. Wir wollen langsam wieder anfangen, in ganz kleinen Gruppen mit zwei Spielern“, kündigte Mittelfeldspieler Emre Can am Sonntag in der Sport1-Sendung „Doppelpass“ an, zu der er per Video zugeschaltet war. In den vergangenen zwei Wochen mit den stark eingeschränkten Ausgangs- und Kontaktmöglichkeiten waren die Dortmunder Profis mit ihrem Trainingsplan im Homeoffice, Läufen und Fahrradfahren auf sich allein gestellt.



Das größte Problem sei „die Unsicherheit“, sagte Can. „Man weiß eben nicht, wann man wieder spielt. Am liebsten morgen. Aber das geht nicht. Deshalb muss man versuchen, sich irgendwie fitzuhalten“, ergänzte der Nationalspieler. Es sei „schön wieder etwas zu machen und wieder Aufgaben zu haben. Es ist schon mal wichtig, dass wir wieder auf den Platz gehen.“