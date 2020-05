NFL streicht fünf Saisonspiele im Ausland

Die National Football League wird in diesem Jahr doch keine Spiele im Ausland veranstalten. Alle fünf Partien, die US-Clubs in London (4) oder Mexiko-Stadt (1) bestreiten sollten, werden wegen der Corona-Pandemie an den Heimspielorten in den USA stattfinden. Dies teilte die NFL am Montag mit.



Geplant waren zwei Heimspiele der Jacksonville Jaguars im Londoner Wembley-Stadion; zwei Partien sollten in Tottenhams neuer Arena mit den Atlanta Falcons und Miami Dolphins als Gastgeber stattfinden. Die Arizona Cardinals sollten ursprünglich im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt antreten. Die Gegner der US-Clubs waren bislang nicht angekündigt worden. Schon seit 2007 veranstaltet die NFL jährlich reguläre Saisonspiele in London.



„Nach eingehender Analyse glauben wir, dass die Entscheidung, alle Spiele in dieser Saison im Inland zu spielen, die richtige für unsere Spieler, unsere Vereine und alle unsere Fans in den USA, Mexiko und Großbritannien ist“, sagte NFL-Vizepräsident Christopher Halpin. (dpa)