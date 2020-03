Freitag zweifelt an Bachs Führungskompetenz Die Sportausschussvorsitzende des Bundestages, Dagmar Freitag, hat Kritik an IOC-Präsident Thomas Bach am Umgang mit der Corona-Krise geübt. „Aus meiner Sicht hat Thomas Bach nicht zum ersten Mal in seiner Amtszeit Zweifel an seine Führungsfähigkeit geweckt“, sagte die SPD-Politikerin in einem Interview der „Mittelbayerischen Zeitung“ (Freitag).



„Schon sein Agieren in Bezug auf das russische Staatsdoping, als es erkennbar sein oberstes Ziel war, das russische Team möglich schnell wieder vollumfänglich in seine „olympische Familie“ aufzunehmen, ist dem Anspruch an einen IOC-Präsidenten, die olympischen Werte zu vertreten und zu bewahren, nicht gerecht geworden. Beides wird rückblickend untrennbar mit Bachs Amtszeit in Erinnerung bleiben“, führte Freitag aus.



Bach war zuletzt kritisiert worden, weil er erst spät eine Olympia-Verschiebung öffentlich in Betracht zog. Bei der russischen Doping-Affäre hatten Kritiker ein härteres Durchgreifen gefordert. (dpa)