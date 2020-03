Hörmann fordert schnelle Olympia-Entscheidung

Die Entscheidung über die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio muss aus Sicht von DOSB-Chef Alfons Hörmann bis spätestens zwei Monate vor dem Eröffnungstermin am 24. Juli fallen. „Es wird nicht im Laufe der nächsten Tage möglich sein, endgültige Klarheit zu haben“, sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes angesichts der verheerenden Auswirkungen der Sars-CoV-2-Pandemie am Sonntag in der ARD-Sportschau.



Vor allem stehe jetzt derzeit die Gesundheit der Weltbevölkerung an erster Stelle“, das sportliche Ereignis trete in den Hintergrund, machte Hörmann deutlich: „Es geht um das Überleben der Menschheit, nicht um Gold, Silber und Bronze.“ Hörmann begrüßte die Haltung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), die Entscheidung über die Austragung der Spiele in die Hände der Weltgesundheitsorganisation WHO zu legen. Es sei „die Weltgemeinschaft, die den Daumen hebt oder senkt“, sagte Hörmann. (dpa)