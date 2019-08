Mit einem abendlichen Gastspiel in der Lausitzer Fußball-Provinz schließt der FC Bayern an diesem Montag (20.45 Uhr) die erste Runde des DFB-Pokals ab. Bei den Münchnern wurde die Aufgabe gegen Energie Cottbus in den vergangenen Tagen überlagert vom Transfer-Wirbel um die Verletzung von Wunschspieler Leroy Sané und dem sich anbahnenden Deal mit Vize-Weltmeister Ivan Perisic. Ungeachtet der Spekulationen musste Coach Niko Kovac seine Stars auf eine ungemütliche Aufgabe beim Viertligisten einstellen - auch wenn sein Gegenüber Claus-Dieter Wollitz „keine Chance“ sieht.

Video 00:58 Min. Kovac zu Transfers: 'Wir werden noch jemanden bekommen'

Die Fußballwelten zwischen den beiden Klubs könnten unterschiedlicher kaum sein. Wenn Energie Cottbus am Montagabend den FC Bayern empfängt, sind die beiden Klubs so weit voneinander entfernt, wie sie es vielleicht noch nie waren. Der Bayern-Albtraum von einst muss heute gegen Auerbach, Altglienicke und Lichtenberg 47 um Punkte kämpfen.

Die Lausitzer, die sich sechs Jahre lang als Gallisches Dorf vor den Toren von Berlin im deutschen Oberhaus hatten behaupten können, sind wieder im Amateurfußball angekommen. Nach dem Abstieg in die vierte Liga vor ein paar Monaten war sogar unklar, inwiefern der immer noch größte Fußballstandort Brandenburgs aufrechterhalten werden kann.

Vor seinem Wiedersehen mit Bayern-Trainer Niko Kovac, mit dem er Anfang der Neunzigerjahre zusammen bei Hertha BSC spielte, sagte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz dem Tagesspiegel: „Mit unserer Drittliga-Mannschaft hätte ich vielleicht vom Wunder geträumt.“ Doch von dieser haben 20 Spieler den Verein verlassen. Acht externe Verstärkungen sind hinzugekommen, der Rest wurde mit Nachwuchsspielern aufgefüllt. Wollitz warnt deshalb: „Das erste Ziel muss es sein, dass wir nicht schon zur Halbzeit hoffnungslos zurückliegen.“

Dennoch will der Außenseiter zu einem stimmungsvollen Fußballfest beitragen. „Ich genieße alles“, sagte Wollitz der dpa. Bei den jüngsten Pokalauftritten im Vorjahr gegen den SC Freiburg und davor gegen den VfB Stuttgart hatte Energie erst im Elfmeterschießen verloren. Diesmal probten die Cottbuser Spieler freiwillig Schüsse vom Elfmeterpunkt.

Hier können Sie das Spiel im Live-Stream verfolgen