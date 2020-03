Die Zusammenfassung aus der Nacht

Fußball: In England hat sich Arsenals Trainer Miguel Arteta mit dem Coronavirus infiziert und in Quarantäne begeben. Auch große Teile der Mannschaft werden nun getestet, Arsenal wird bis auf Weiteres keine Spiele mehr bestreiten. Ebenfalls erkrankt ist Chelsea-Profi Callum Hudson-Odoi, damit dürfte das Rückspiel in der Champions League in der kommenden Woche beim FC Bayern wohl definitiv abgesagt werden. Am Freitag gibt es zunächst einmal eine Notfallkonferenz der englischen Klubs, eine Unterbrechung der Saison in der Premier League gilt als wahrscheinlich. Gleiches ist bereits in Frankreich, Spanien und Italien geschehen.

Formel 1: Nach der Absage des Saisonauftakts in Melbourne dürften weitere Rennen folgen. Schon in einer Woche soll in Bahrain gefahren werden, dort nach bisherigem Stand ohne Zuschauer. Dann stehen Vietnam (5. April) und der bereits abgesagte Grand Prix von China an (19. April). Als wahrscheinlich gilt, dass alle diese Rennen nicht stattfinden. Offiziell ist das aber noch nicht.

Golf: Die Players Championship ist nun doch noch abgesagt worden, dabei war die 1. Runde am Donnerstag schon gestartet. Bis Ende März ist die weitere Saison ausgesetzt.

US-Sport: Nach NBA und NHL gibt es nun auch in der Major League Baseball eine Corona-Pause. Der ursprünglich für den 26. März terminierte Saisonstart wird um mindestens zwei Wochen verschoben, die weiteren Spiele im Spring Training sind ausgesetzt. Die Basketball-Liga NBA rechnet mit mindestens 30 Tagen Pause. Gar nicht ausgetragen wird in diesem Jahr die "March Madness", das traditionelle College-Basketball-Turnier.