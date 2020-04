Früherer Leichtathletik-Europameister Sabia gestorben

Der frühere italienische Leichtathletik-Europameister Donato Sabia ist nach Angaben des nationalen Verbands Fidal nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der Leichtathletik-Verband in Rom bestätigte der dpa den Tod des Läufers am Mittwoch am Telefon unter Berufung auf offizielle Stellen. Sabia sei am Morgen im Alter von 56 Jahren in der süditalienischen Stadt Potenza gestorben - nur wenige Tage nach dem Tod seines Vaters. Dieser habe ebenfalls an einer Sars-CoV-2-Infektion gelitten, hieß es. Donato Sabia wurde 1984 in Göteborg Hallen-Europameister über 800 Meter. Er nahm auch an den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles und 1988 in Seoul teil. Sportminister Vincenzo Spadafora würdigte den Athleten auf Facebook als „großartigen Italiener“. (dpa)