Gewichtheber veranstalten "E-Mail-Cup"

Corona-Zeiten machen erfinderisch: Der Ozeanische Gewichtheberverband OWF will am 24. und 25. Juli ein weltweites Turnier veranstalten. Der Wettkampf soll am ursprünglichen Eröffnungstag der Olympischen Spiele in Tokio beginnen. Wegen der Corona-Pandemie ist jeder Teilnehmer aufgerufen, an seinem heimatlichen Trainingsort zu starten und die Daten per Mail zu melden, heißt es in einer Mitteilung. Wegen der Form wird das Turnier Internationaler E-Mail-Cup genannt.



Einladungen sind an alle 187 nationalen Verbände sowie 3000 Vereine und Einzelsportler verschickt worden. Die Sieger in den zehn Männer- und zehn Frauen-Gewichtsklassen erhalten von Sponsor Eleiko Trainingsstangen mit Verschlüssen. Die Frachtkosten übernimmt der Sponsor. Befürchtungen, dass es zu falschen Leistungsmeldungen kommen kann, will OWF-Präsident Paul Coffa, nicht ausschließen. „Wir müssen darauf vertrauen, dass das, was eingereicht wird, korrekt ist“, sagte er. (dpa)