Ein berauschend schönes Fußballspiel ist es nicht, was die Zuschauer im Olympiastadion zu sehen bekommen. Die Leipziger wirkten zu Beginn griffiger. Nach der Führung durch Robert Lewandowski gerieten sie jedoch stärker unter Druck. Coman hatte die große Chance zum 2:0, kurz darauf rettete Gulasci noch einmal gegen Lewandowski - so dass das Halbzeitergebnis insgesamt in Ordnung geht.