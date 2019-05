Robben ganz versonnen

Arjen Robben, seit 2009 beim FC Bayern München, trägt den Pokal jetzt über den Platz, schwenkt ihn ein bisschen hin und her, schaut sich um, als suchte er jemanden, der ihm den Pott abnimmt. Ein bisschen versonnen schaut er links und rechts, doch keiner will ihm diese Trophäe, diesen Moment nehmen. Dann fallen ihm erst die Fotografen auf, die ihn belagern, er tritt noch einmal an zu einem kurzen Sprint, stemmt den Pokal mit beiden Händen in die Höhe.