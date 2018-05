Boateng: "Wir haben Bayern München aus dem Stadion geschossen."

Boateng in der ARD: "Es ist einfach unglaublich, unglaublich. Was für ein Kompliment an diese Mannschaft. Alle haben gesagt, wir werden hier aus dem Stadion geschossen. Wir haben Herz gezeigt und wir haben Bayern München aus dem Stadion geschossen."