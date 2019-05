1:0 für Bayern - Lewandowski

Das kommt jetzt fast ein bisschen überraschend: Leipzig macht den stärkeren Eindruck und hat die Bayern unter Kontrolle - doch Robert Lewandowski bringt die Münchner in Führung. Alaba hinterläuft auf der linken Seite Coman, der spielt in die Gasse und kurz vor der Torauslinie bringt Alaba den Ball noch in die Mitte, wo Lewandowski per Kopf zum 1:0 trifft. Grandios dabei seine Körperbeherrschung. Leipzigs Torhüter Peter Gulasci hat keine Abwehrchance.