1. Es waren wilde Partytage beim 1. FC Union nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Dabei kam Kapitän Christopher Trimmel etwas abhanden, das er danach via Instagram-Aufruf suchte. Was war das?

A Unterhose

2. Im Rahmen der Finals in Berlin fanden auch die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften statt. Was passierte beim Diskuswerfen?

D Christoph Harting blieb ohne gültigen Versuch

3. In welcher der großen US-Sportarten gab es in der Finalserie nur Auswärtssiege?

A Baseball

4. Torwart Carsten Lichtlein stieg im Dezember zum Handballspieler mit den meisten Bundesligaeinsätzen auf. Wie viele Siebenmeter parierte der 39-Jährige in seinen bis heute 629 Spielen?

B 523

5. Arne Friedrich ist zurück bei Hertha BSC. Welche Funktion bekleidet der ehemalige Kapitän im Stab von Trainer Jürgen Klinsmann?

C Performance Manager

6. Sportartenübergreifend war der THW Kiel jahrelang Rekordhalter bei den meisten gewonnenen Bundesligaspielen in Serie (40). An welche Mannschaft verlor Kiel im Juni diese Bestmarke?

D Schwäbisch Hall Unicorns (American Football)

7. Nach dem gewonnenen Champions-League-Finale begann Liverpools Trainer Jürgen Klopp in einem TV-Interview zu singen. Welches Lied aus den Neunzigern gab er leicht abgewandelt zum Besten?

C „Let’s talk about Sex“ von Salt ’n’ Pepa

8. Zu einer ungewöhnlichen Terminkollision kam es für die Tischtennis-Frauen des TTC Eastside im März. Sie mussten an einem Sonntag um 15 Uhr in der Bundesliga ran und um 19 Uhr in der Champions League. In welchen beiden Städten?

B Berlin und Zagreb

9. In der Fußball-Bundesliga ging es in der Hinrunde 2019/20 an der Spitze sehr abwechslungsreich zu. Welche dieser Mannschaften war nicht Tabellenführer?

A FC Schalke 04

10. Beim Spiel in der Ligue 1, Frankreichs höchster Fußball-Liga, zwischen dem OGC Nizza und dem FC Toulouse kurz vor Weihnachten fiel die Torlinientechnik aus. Was war der Grund?

D Ratten, die mehrere Kabel durchgeknabbert hatten

11. Während der WM legte sich die US-Fußballerin Megan Rapinoe mit Donald Trump an und schlug eine mögliche Siegesfeier im Weißen Haus kategorisch aus. Bei seiner Antwort auf Twitter schrieb der US-Präsident Rapinoes Namen falsch und markierte eine gewisse Megan Rapino. Was antwortete die?

D Mama, hol mich ab, alte Männer attackieren mich

12. Tennisspielerin Andrea Petkovic moderierte im Dezember erstmals eine TV-Sportsendung. Für welchen Sender stand Petkovic vor der Kamera?

B ZDF

13. Beim Fußball-Oberligisten Tennis Borussia wurde im Sommer Vorstandschef Jens Redlich entmachtet. Ein Thema, das auch im Fan-Forum von TeBe für Diskussionen sorgte. Wie heißt das Forum?

D Lila Kanal

14. Kevin Krawietz und Andreas Mies gewannen im Juni die French Open. Wann war einem deutschen Doppel zuletzt ein Grand-Slam-Sieg gelungen?

A Gottfried von Cramm und Henner Henkel 1937 bei den French Open

15. Im Februar war Alba Berlin ganz nah dran an einem Titel. Die Berliner Basketballer führten im Pokalfinale bis kurz vor Schluss. Wann machte Nikolaos Zisis den entscheidenden Korb für Bamberg?

C 2,4 Sekunden vor Schluss

16. Ende Juli fand die Qualifikation zum Berliner Fußball-Landespokal statt. Was passierte an diesem Abend?

C 14 Spiele mussten wegen eines Unwetters abgebrochen werden

17. Claudia Pechstein trainiert wegen eines Streits mit dem neuen Eisschnelllauf-Bundestrainer Erik Bouwman nicht mehr mit dem deutschen Team. Sondern mit welchem?

D Dem polnischen Team

18. Welche Berliner Mannschaft gewann 2019 saisonübergreifend die meisten Spiele?

A Alba

19. Nach dem Pokalsieg sicherten sich die Wasserballerinnen von Spandau in ihrer ersten Saison auch gleich noch den Meistertitel. Was passierte auf der Zugfahrt zurück aus Uerdingen?

A Das Bordbistro wurde zweimal neu mit Getränken aufgefüllt

20. Berlins Schiedsrichter streikten Ende Oktober, um ein Zeichen gegen die zunehmende Gewalt auf den Fußballplätzen zu setzen. Wie viele Spiele fielen insgesamt aus?

B Gut 1500

21. Basketballer Dirk Nowitzki verkündete sein Karriereende nach dem Heimspiel der <CS8.3>Dallas Mavericks gegen die Phoenix Suns. Mit welchem Wort begann er seine kurze Rede?

C Wow

22. Bei den Handballerinnen des Berliner Zweitligisten Spreefüxxe ist seit Ende September eine ehemalige Nationalspielerin Trainerin. Wie heißt sie?

D Susann Müller

23. Zehnkämpfer Niklas Kaul gewann sensationell Gold bei der Leichtathletik-WM in Doha. Auf welchem Platz lag Kaul nach fünf Disziplinen am Ende des ersten Tages?

A 11

24. 2019 war ein ereignisreiches Jahr im Sport mit vielen großen und vielen kleinen Geschichten. Manch einer wechselte sogar gleich mal die Sportart. Welches der folgenden Ereignisse ist jedoch nur von uns ausgedacht?

C Bastian Schweinsteiger war schon immer für einen Spaß zu haben. Nach seinem Karriereende im Sommer trat er zusammen mit seiner Frau und ehemaligen Tennisspielerin Ana Ivanovic bei einem Turnier auf Hawaii im Mixed-Wettbewerb an – und überstand die erste Runde.

25. In einem Interview mit dem Radiosender FFH verriet Fußball-Bundestrainer Joachim Löw vor kurzem seinen Vorsatz für 2020. Welchen?

B Er will mit dem Rauchen aufhören