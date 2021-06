Bild: imago images

Internationale Pressestimmen zur 0:1-Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich

GROßBRITANNIEN:

„The Guardian“: „All das Talent, all die Erwartungen, und am Ende lief es auf ein Eigentor von Mats Hummels in der ersten Halbzeit hinaus.“



„Daily Mail“: „Frankreichs (Spielweise) war flüssig und nahtlos und zeigte, warum sie Siegerfavorit bei der EM sind... während Deutschland noch versucht, seine Spielstrategie in den Griff zu bekommen.“



„The Sun“: „Alles in allem die enttäuschendste aller Auftaktpartien für Löw. Aber dennoch kein Grund, allzu sehr niedergeschlagen zu sein.“



FRANKREICH:

„Le Monde“: „Frankreich überwindet gegen Deutschland seinen ersten Gipfel.“



„Le Figaro“: „Die „Bleus“ haben keinen Hunger, sie haben Reißzähne. Ausgehungert. Bereit, alles zu verschlingen. Nach einer Partie von hoher Intensität, die den größten Länderspielen würdig war, verließen Deschamps Männer München, nachdem sie über das deutsche Team hinweg marschiert waren.“



SPANIEN:

„Marca“: „Frankreich hat zwar gewonnen, aber das Ergebnis, dieses knappe 1:0 durch ein Eigentor, drückt nicht aus, was gestern zu sehen war. Hummels schoss das einzige Tor des Spiels nach einer Flanke von Lucas (Hernandez), doch beide Mannschaften haben eine Show hingelegt, jede auf ihre Art. Schade, dass das nur 14 000 Menschen in der Allianz Arena gesehen haben (...).“



ITALIEN:

„Corriere dello Sport“: „Frankreich gewinnt das große Spiel gegen Deutschland: Das letzte Spiel des (...) EM-Tages war auch das am meisten erwartete, ein vorzeitiges Finale.“



„Repubblica“: „Die Königin (Frankreich) stürmt gleich mit einem Knalleffekt in die EM: Sie gewinnt die Herausforderung der Giganten mit Deutschland in München und bestätigt, dass sie die Favoritin für den Pokal ist.“



ÖSTERREICH:

„Kurier“: „In München zeigte Frankreich, dass der Weltmeister auch bereit für den EM-Coup ist: Deutschland wurde verdient mit 1:0 besiegt, auch wenn das Tor ein Eigentor war.“



SCHWEIZ:

„Blick“: „Frankreich bezwingt Deutschland wegen eines Hummels-Eigentors knapp. Doch ein gefährlicher Beinahe-Unfall und eine Suarez-Gedächtnis-Szene sorgen für mehr Diskussionen als das Sportliche.“



„Tagesanzeiger: „Deutschland hatte Pech - und Frankreich Paul Pogba“