"Wir wollen die Meisterschaft so beenden, wie wir es begonnen haben," sagte Urs Fischer vor diesem Spiel. So hat er es wohl nicht gemeint, aber wie in ihrem ersten Bundesligaspiel im vergangenen August verliert Union heute am vorletzten Spieltag mit 0:4.

Es war eine auch in der Höhe verdiente Niederlage für die Berliner, die nach vorne zu wenig kreierten und hinten nicht organisiert genug agierten.

Wirklich ärgern wird sich aber keiner in Köpenick. Das große Saisonziel wurde ohnehin schon erreicht, und auch eine 0:8-Niederlage hätte die gute Laune wohl kaum verdorben.