München - Der FC Bayern wird im Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC wieder mit Torwart Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski und Mittelfeldantreiber Leon Goretzka auflaufen. „Alle drei werden spielen können. Sie sind wieder bei hundert Prozent der Kräfte angekommen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag.

Beim 12:0 im DFB-Pokal beim Fußball-Fünftligisten Bremer SV hatte das Trio pausiert. Kapitän Neuer hatte zuletzt eine leichte Blessur am Fuß. Auch Flügelstürmer Kingsley Coman steht am Samstag (18.30 Uhr) in München nach einer Einblutung am Gesäßmuskel aus dem Supercup wieder zur Verfügung. dpa

