Bei den Füchsen Berlin herrschte nach der 30:32-Heimblamage gegen Schlusslicht Nordhorn komplette Ratlosigkeit. Eine Erklärung für den uninspirierten Auftritt des Teams am Donnerstagabend hatte niemand. „Das tut uns enorm weh und ist ein herber Rückschlag. Momentan herrscht eine gewisse Leere und eine Frustration“, sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar. „Das muss man erst einmal sacken lassen.“

Nordhorn hatte zuvor erst einen Sieg in der Handball-Bundesliga geholt, gegen die Füchse gewannen sie aber völlig verdient. „Wir haben explizit auf die nächsten Spiele hingewiesen und wie hoch die Bedeutung ist. Ich dachte, die Mannschaft hatte das verstanden“, sagte Kretzschmar. Offenbar aber nicht.

Denn das Team ließ die nötige Einstellung fast über das gesamte Spiel vermissen. „Da gab es einige Spieler, die denken sie seien in der Jugend oder in der Schule, dass sie denken, sie können machen, was sie wollen“, kritisierte Trainer Velimir Petkovic seine Spieler. Das Team wirkte gehemmt. „Offensichtlich ist in der Mannschaft eine gewisse Unsicherheit. Da muss man drüber nachdenken, wie man bis Sonntag die Köpfe wieder hochkriegt“, sagte Kretzschmar.

Am Sonntag sind die Füchse im EHF-Pokal gefordert

Dann wartet bereits das nächste wichtige Spiel. Im EHF-Pokal empfangen die Berliner den spanischen Vertreter BM Logroño La Rioja (16.00 Uhr/Dazn). Ein Sieg ist für die Berliner fast schon Pflicht, wollen sie den Traum der Teilnahme am Final Four in eigener Halle am Leben erhalten. „Sie sind eine unbequeme Mannschaft, die den sicheren und schnellen Ball spielt, was uns Probleme gemacht hat“, warnte Kretzschmar. Das Hinspiel hatten die Füchse mit 25:26 verloren.

Das Team wird sich gewaltig steigern müssen. Gegen Nordhorn stand besonders die Defensive im Fokus der Kritik. „In der Abwehr müssen wir eine dominante Mannschaft sein. Mit den Spielern, die wir haben, kann es nicht sein, dass wir 32 Tore zu Hause gegen Nordhorn bekommen“, meinte Kretzschmar.

Mehr zum Thema Heimniederlage gegen Tabellenletzten Füchse Berlin blamieren sich gegen Nordhorn-Lingen

Ebenso kritisch sah er auch den Auftritt des Torhüter-Duos Martin Ziemer und Silvio Heinevetter: „Du gewinnst natürlich auch kein Bundesligaspiel ohne Torhüterleistung.“ Durch die achte Liga-Niederlage ist der zweite Platz, der für die Teilnahme an der Champions League berechtigt, für den Tabellenfünften in weite Ferne gerückt. (dpa)