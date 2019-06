Mehr als 100 Saisonspiele hatten die Männer in den weißen Trikots mit dem blau-gelben Rand in den Knochen. Und trotzdem gelang den Profis der St. Louis Blues zum Spielende noch ein rekordverdächtig schneller dynamischer Spurt zu ihrem Torwart Jordan Binnington. Es gab ja auch etwas zu feiern, mit dem in der National Hockey-League (NHL) vor Saisonbeginn nicht zu rechnen war: Die St. Louis Blues haben den Stanley Cup gewonnen, den begehrtesten Titel im Klub-Eishockey.

Der Mittwochabend von Boston erlebte den Höhepunkt einer dramatisch verlaufenden Finalserie: Im alles entscheidenden siebten Spiel der "Best-of-seven"-Serie siegten die Blues 4:1 bei den Boston Bruins. Für das Team aus dem US-Bundesstaat Missouri war es der erste Titel in der Klubgeschichte überhaupt - nach 52 Jahren.

Es war eine Serie der Auswärtssiege, die Blues gewannen in der Nacht zum Donnerstag (aus europäischer Sicht) bereits das dritte von vier Auswärtsspielen. Ryan O'Reilly und Alex Pietrangelo hatten mit ihren Toren bereits im ersten Drittel das Fundament für den Sieg bereitet, der dann gegen die verzweifelt anrennenden Bruins spät im letzten Drittel durch Tore von Braydon Schenn und Zach Sanford noch klare Dimensionen annahm, das einzige Tor für Boston erzielte Matt Grzelcyk.

In den USA geht eben vieles ein wenig größer als im Rest der Welt. Von den 320.000 Einwohnern in St. Louis werden am späten Mittwochabend lokaler Zeit so ziemlich die meisten Menschen bei einem Public Viewing unterwegs gewesen sein. Das 50.000 Zuschauer fassende "Busch Stadium", die Baseball Arena der St. Louis Cardinals, war genauso voll wie das "Enterprise Center", die Heimstätte der Blues (Fassungsvermögen mehr als 22.000 Zuschauer). Es war eine Begeisterung, mit der noch vor wenigen Monaten nicht zu rechnen war.

Noch im Januar waren die Blues tabellarisch das schlechteste von allen 31 Mannschaften in der NHL, die Chancen auf das Erreichen der Play-offs schienen bei Null zu liegen. In St. Louis schienen sie sich darauf einzurichten, als schwächstes Team am Saisonende dazustehen - was dann immerhin beim Draft, dem jährlichen Ringen um die besten Nachwuchsspieler, die beste Position bedeutet hätte.

Eine Verpflichtung von Mega-Talent Jack Hughes (der US-Amerikaner gilt als weltweit bester 18 Jahre alter Spieler) zum Beispiel wäre dann eine Investition für die Zukunft gewesen. Doch das hat sich aber nun mit dem größten Erfolg der Klubgeschichte erledigt.