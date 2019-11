Die Welt-Anti-Doping-Agentur, Wada, hat internationalen Sportverbänden 47 Pakete mit Beweisen für mögliche Doping-Vergehen von Athleten zugeschickt. Wie die Wada am Dienstag mitteilte, sind die Beweise aus den Daten aus dem Moskauer Labor ermittelt worden. Es handele sich dabei um Daten, die zweifelsfrei nicht nachträglich verfälscht worden seien, heißt es in der Mitteilung.

Russland steht im Verdacht, die der Wada Anfang des Jahres übergebenen Moskauer Daten aus den Jahren 2011 bis 2015 manipuliert zu haben, um Doping-Vergehen zu vertuschen. Die Wada hat Russland um Aufklärung und Beantwortung von Fragen gebeten. Bis Dezember will die unabhängige Prüfkommission der Weltagentur eine Empfehlung an das WADA-Exekutivkomitee geben, ob Russlands Anti-Doping-Agentur Rusada erneut suspendiert wird. Möglich wäre sogar ein Ausschluss von den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. (dpa)