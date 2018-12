Herr Selke, sind Sie jemand, der zum Jahreswechsel noch einmal bewusst zurückblickt und die vergangenen zwölf Monate Revue passieren lässt?

Eigentlich nicht. Ich bin ein Typ, der im Hier und Jetzt lebt. Ich schaue eher von Sommer zu Sommer und ziehe nach der Saison mein Fazit. Es sei denn, es war ein Jahr, in dem es ein Mega-Event gab wie 2016 die Silbermedaille bei Olympia. Dann guck ich schon mal zurück und freue mich.

Das wichtigste Ereignis 2018 war für Sie vermutlich ein negatives: die schwere Lungenverletzung, die Sie sich in der Saisonvorbereitung zugezogen haben. Wie blicken Sie darauf zurück?

Ich war im Sommer in einer guten Verfassung und habe mich gefreut, mit fast 24 zum ersten Mal in meinem Leben eine komplette Vorbereitung mit der Mannschaft bestreiten zu dürfen. Wahrscheinlich war ich der Einzige aus dem ganzen Kader, der sich darauf gefreut hat (lacht). Ich will nicht sagen, dass es ein Fluch ist. Aber ich habe wirklich schon oft Pech gehabt zu Saisonbeginn. Diesmal war es besonders schwer für mich, weil die Mannschaft sich dann in den ersten Spielen in einen Lauf gespielt hat und ich mich erst wieder rankämpfen musste.

Hat das mehr geschmerzt als die eigentliche Verletzung?

Ja, schon. In dieser Phase wäre ich gern auf dem Platz gewesen. Da zuschauen zu müssen, das war sehr hart für mich.

Aber die Verletzung an sich, der Lungenriss, war auch nicht ohne.

Das stimmt. Am Anfang habe ich noch gedacht: Gut, dass es mich nicht am Fuß erwischt hat oder am Knie. Aber nach den ersten Einsätzen hätte ich mir eher gewünscht, es wäre andersrum gewesen.

Wieso?

Das war schon krass. In Wolfsburg …

… wo Sie erstmals wieder bei Hertha BSC eingewechselt wurden …

… da war es für mich echt grenzwertig. Nach dem ersten Sprint habe ich mich fast so gefühlt, dass ich gleich wieder raus will. Ich habe ewig gebraucht, um mich von diesem Sprint zu erholen. Von außen muss das ganz witzig ausgesehen haben.

Hatten Sie mal Angst oder Panik?

Angst oder Panik nicht. Aber die Zeit im Krankenhaus, als ich einen Schlauch in der Lunge hatte, die war schon hart. Und die Ungewissheit. Als unser Arzt gesagt hat, dass die Verletzung für einen Fußballer untypisch sei, wusste ich nicht, was das bedeutet: Ist es extrem schlimm? Hat sie gravierende Auswirkungen auf meine Karriere?

Haben Sie trotzdem etwas Positives aus dieser Zeit mitgenommen? Vielleicht, dass Sie sich nicht unterkriegen lassen?

Das ja, aber viel wichtiger waren die Dinge, die gar nichts mit dem Fußball zu tun haben. Ich fand es richtig stark, wie Hertha sich in dieser Zeit um mich gekümmert hat, auch wenn es hier und da nur um Kleinigkeiten geht.

Zum Beispiel?

Ich hatte einfach immer das Gefühl, dass sich jemand um mich kümmert. Das hat einfach gutgetan. Oder, dass der Doc mir mal einen Burger aus dem Mannschaftshotel ins Krankenhaus gebracht hat. Nichts Weltbewegendes eigentlich, aber genau diese Kleinigkeiten schätzt man einfach in diesem Moment.

Haben Sie Geduld gelernt? Lernen müssen?

Ich bin echt nicht geduldig, in keinerlei Hinsicht. Auch auf dem Platz war Geduld nie meine Stärke. Schon in der Jugend galt ich als Heißsporn. Da hieß es: Der will zu viel. Der will zu früh zu viel. Mittlerweile ist es schon besser geworden. Aber ich glaube, ein geduldiger Mensch werde ich nie.

Sind Sie auch ungeduldig, was Ihre Ziele für das neue Jahr angeht?

Man sollte immer von sich überzeugt sein. Das bin ich. Deshalb ist mein erstes Ziel, einfach nur gesund zu bleiben. Und fit. Für alles andere auf dem Platz bin ich dann selbst verantwortlich.

Schon in der vergangenen Saison ist es für Sie ähnlich gelaufen. Auch da hatten Sie sich in der Vorbereitung verletzt, sind dann aber immer besser in Schwung gekommen. Am Ende haben Sie sogar Vedad Ibisevic aus dem Team verdrängt und waren die Nummer eins im Sturm. Wie entscheidend ist der Rhythmus, damit Sie erfolgreich Fußball spielen können?

Es ist vor allem Mentalität gefragt: die Mentalität, den Kampf immer wieder neu anzunehmen – selbst wenn du eigentlich schon vorne warst, dich gegen einen Konkurrenten behauptet hast, der nicht nur Kapitän ist, sondern auch schon das eine oder andere Tor in der Bundesliga erzielt hat und seinen Platz auch nicht einfach so hergeben möchte. Natürlich ist es anstrengend, wenn du ohne eigenes Verschulden wieder zurückfällst und dich wieder in die Mannschaft kämpfen musst. Erst recht in dieser Saison, in der wir eine deutlich höhere Qualität im Team haben.

Müssen Sie sich manchmal regelrecht dazu ermahnen, nicht zu überdrehen?

Mit der Zeit ist es besser geworden. Trotzdem muss ich es weiterhin hinbekommen, kanalisiert zu denken. Man muss versuchen, das zu zeigen, was möglich ist – und nicht zu denken: Ich muss in zehn Minuten fünf Tore machen und drei vorlegen.