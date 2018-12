Die 12.678 Fans in der Mannheimer Arena richteten sich schon auf eine Zugabe ein, als Florian Busch noch einmal zum Schuss ansetzte. Tatsächlich schlug die Scheibe 18 Sekunden vor dem Ende des Spiels im Tor der Adler ein. Und so durften die Eisbären am Ende eines höchst unterhaltsamen Eishockeyspiels einen 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)-Sieg beim Tabellenführer bejubeln.

„Beide Goalies waren heute die besten Spieler ihrer Mannschaften. Am Ende haben die Special Teams das Spiel entschieden“, sagte Berlins Trainer Clement Jodoin. Adler-Coach Pavel Gross meinte nach der dritten Niederlage in Folge etwas zerknirscht: „Das Tor so kurz vor Schluss war sehr ärgerlich. Wir müssen einfach fünf bis zehn Prozent mehr bringen, das ist zurzeit das Problem.“

Am vergangenen Freitag hatten auch die Eisbären so ihre Probleme gehabt, als ihnen beim 0:4 daheim gegen Köln rein gar nichts gelingen wollte. Dass die Berliner dieses Mal besser drauf waren, zeigte sich schon früh. Florian Busch verpasste die frühe Führung bei einem Konter nur knapp und scheiterte am Pfosten.

Danach allerdings waren erst einmal die Adler an der Reihe. Brendan Mikkelson gelang per Bauerntrick die Führung, Kevin Poulin sah dabei nicht glücklich aus. Der Eisbären-Torwart steigerte sich in der Folge aber beträchtlich und verhinderte immer wieder mit tollen Paraden mögliche weitere Gegentore.

Und dann konnten sich die Berliner an diesem Sonntagnachmittag auch noch auf ihre Special Teams verlassen. Zweimal trafen sie durch Sean Backman und Jamie MacQueen in Überzahl, selbst ließen sie mit einem Mann weniger nichts zu. Dennoch kam Mannheim acht Sekunden nach Beginn des dritten Drittels zum 2:2 und hatte anschließend noch mehr gute Chancen. Mit Glück und Poulin hielten die Eisbären ihr Tor in der Folge aber sauber. Und als die Zeichen auf Verlängerung standen, verdarben sie in Person von Florian Busch den Mannheimer Fans den ersten Advent komplett. (Tsp)

