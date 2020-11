Sportlich läuft es beim 1. FC Union. Nach dem 3:1 in Hoffenheim kommt am Samstag Ex-Trainer Uwe Neuhaus mit Bielefeld an die Alte Försterei. Mit dabei soll dann natürlich auch wieder Max Kruse sein, der dem Boulevard mal wieder Futter lieferte.

Hier im Blog versorgen wir Sie mit allen Entwicklungen und Neuigkeiten rund um den 1. FC Union.

