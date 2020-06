Vor dem Heimspiel gegen Schalke sagte Union-Trainer Urs Fischer, dass der Klassenerhalt einer "Sensation" gleich käme. Union ist jetzt seit sechs Spielen sieglos. Am Sonntag empfangen die "Eisernen" Schalke 04 in der Alten Försterei. Bei Schalke sieht es auch nicht besser aus, die Gelsenkirchener warten seit Januar auf einen Sieg. Sollte es mit einem Sieg gegen Schalke und einem eigenen Tor klappen, will Anthony Ujah eine weitere Botschaft gegen Rassismus senden. Das kündigte er in einem Gastbeitrag in der FAZ.

Hier im Blog versorgen wir Sie mit allen Entwicklungen und Neuigkeiten rund um den 1. FC Union.

