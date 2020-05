Becker und Malli fehlen im Trainingslager

1. FC Union ist am Samstagnachmittag mit 27 Spielern in sein Quarantäne-Trainingslager aufgebrochen. Bis Freitag werden sich die Köpenicker in der Sportschule Barsinghausen in der Nähe von Hannover auf das Heimspiel gegen Meister Bayern München am kommenden Sonntag (18 Uhr/Sky) vorbereiten.



„Wir dachten, dass wir uns so vorbereiten, wie wir es bisher immer gemacht haben - ein bisschen weiter weg. Wir sind unter uns.“ Geschäftsführer Oliver Ruhnert zur Ortswahl des Traininglagers

Fünf Akteure fehlten an Bord der beiden Mannschaftsbusse. Neben den länger verletzten Akaki Gogia und Laurenz Dehl (beide mit Knieverletzungen) und Maurice Arcones Opfermann (Oberschenkelverletzung) konnten auch die Offensivspieler Sheraldo Becker und Yunus Malli die Fahrt nach Niedersachsen nicht antreten. Becker hatte sich am Freitag im ersten richtigen Mannschaftstraining seit acht Wochen am linken Oberschenkel verletzt. Er unterzog sich am Sonnabend einer MRT-Untersuchung.



Bei Malli warten der Verein und der Spieler selbst auf zwei negative Corona-Tests in Folge. Bisher konnte er seit dem Neustart des Trainings am 6. April noch nicht einmal auf dem Platz stehen. (dpa)