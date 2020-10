Awoniyi vor Wiedersehen mit Mainz

Unions neuer Stürmer Taiwo Awoniyi freut sich, wieder in der Bundesliga zu sein. Der vom FC Liverpool ausgeliehenen Stürmer hatte in der vergangenen Saison bei Mainz 05 gespielt, absolvierte die Vorbereitung aber in England unter Trainer Jürgen Klopp. "Ich freue mich, wieder hier zu sein. Union ist wie eine Familie, und das ist für jeden Spieler gut," sagte der 23-Jährige am Dienstag.

Eigentlich habe er gehofft, dass er nach verschiedenen Stationen in der Niederlande, Belgien und Deutschland nicht wieder ausgeliehen würde, gab Awoniyi zu. Weil er aber als Nicht-Nationalspieler noch kein Arbeitserlaubnis auf der Insel bekommen hat, war eine erneute Leihe die beste Option, um Spielpraxis zu sammeln. "Ich hoffe, irgendwann an einem Ort bleiben zu können. Für einen Spieler ist es schwer. Als ich mit 18 zu Liverpool kam, war ich sehr froh, weil es mein großer Traum war, in England zu spielen. Hätte ich damals gewusst, wie es mit Arbeitserlaubnis in England funktioniert, wäre ich vielleicht einen anderen Weg gegangen." Er sei dem englischen Verein trotzdem dankbar, ihn damals die Chance gegeben zu haben.

Am Freitag spielt Awoniyi mit Union gegen seinen Ex-Verein Mainz. Er habe noch Kontakt zu mehreren Spielern dort. Die aktuelle Situation im Verein nach dem Spielerstreik und der Entlassung von Trainer Achim Beierlorzer wollte er aber nicht kommentieren. "Was in Mainz passiert, bleibt in Mainz. Ich bin nun ein Spieler von Union Berlin, und wir sollten uns auf uns konzentrieren," sagte er.