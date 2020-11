So spielt Union

Urs Fischer zaubert einige Überraschungen aus dem Hut. Für den verletzten Christopher Trimmel spielt Julian Ryerson - so weit so erwartet. Mit Florian Hübner war dagegen nicht unbedingt zu rechnen. Mit ihm stellt Fischer auf Dreierkette um und spiegelt damit Hoffenheims bevorzugtes System. Im Mittelfeld darf Sebastian Griesbeck von Beginn an ran und auch das ist dem Systemwechsel geschuldet. Es sieht sehr nach einem 3-5-2 aus, da bleibt auch für Flügelstürmer wie Sheraldo Becker erst mal kein Platz. Im Sturm spielt neben Max Kruse Taiwo Awoniyi statt Joel Pohjanpalo. Insgesamt also vier Wechsel im Vergleich zum guten Spiel gegen Freiburg vor einer Woche.