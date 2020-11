Einsatz von Trimmel und Ingvartsen fraglich Union bangt vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim um den Einsatz von Christopher Trimmel und Marcus Ingvartsen. Sowohl der Kapitän als auch der dänische Angreifer laborieren an muskulären Problemen. „Da setze ich ein Fragezeichen dahinter“, sagte Trainer Urs Fischer am Samstag über einen möglichen Einsatz des Duos in Sinsheim am Montag (20.30 Uhr/DAZN). Fischer muss bereits auf Torwart Loris Karius (Hexenschuss), Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Mittelfeldmann Grischa Prömel (muskuläre Probleme) und Angreifer Anthony Ujah (anhaltende Knieprobleme) verzichten. Auch wenn Karius und Schlotterbeck zumindest individuell beziehungsweise auch am Platztraining teilnehmen konnten, kommt ein Einsatz bei Hoffenheim wohl zu früh. (dpa)