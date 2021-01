Die Bilanz gegen Wolfsburg

Zwei Mal haben Union und der VfL Wolfsburg in der Bundesliga bisher gegeneinander gespielt und noch sind die Berliner sieglos. In der Hinrunde der vergangenen Saison gab es in Wolfsburg trotz ordentlicher Leistung eine knappe 0:1-Niederlage. Es war damals das vierte verlorene Spiel in Folge und so etwas wie der Tiefpunkt der Saison. Christian Gentner warnte damals: „Wir wissen, dass viele Dinge gut sind, aber ich habe das letztes Jahr in Stuttgart schon erlebt: Du wirst gelobt und dir wird gesagt, so wie ihr spielt, könnt ihr gar nicht absteigen. Das dürfen wir uns nicht einreden.“



In der Rückrunde holte Union im bisher letzten Spiel im vollbesetzten Stadion An der Alten Försterei ein 2:2 (Tore für Union Sebastian Andersson und Marvin Friedrich), das rückte aber in den Hintergrund. Nach kritischen Plakaten gegen den Umgang des DFB mit der Causa Hopp stand das Spiel kurz vor dem Abbruch. Kurz danach kam die Corona-Pause. Hier noch mal zum Nachlesen unsere damaligen Spielberichte.