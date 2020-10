Joshua Mees wechselt zu Holstein Kiel

Joshua Mees verlässt den 1. FC Union und wechselt in die Zweite Liga zu Holstein Kiel. Der Offensivspieler kam in dieser Bundesliga-Saison erst zu einem Kurzeinsatz und hatte aufgrund des breiten Kaders sowie der zahlreichen Neuzugänge wenig Aussicht auf mehr Spielzeit. „Es war Joshuas Wunsch, mehr Spielpraxis bekommen zu können. Wir verlieren Josh sehr ungern, da er sich trotz diverser Verletzungen immer wieder zurückgekämpft hat und fester Bestandteil unseres Kaders in den letzten beiden erfolgreichen Spielzeiten war,“ wird Unions Manager Oliver Ruhnert in einer Mitteilung des Vereins zitiert.